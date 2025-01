Preocupació per Christian Gálvez, marit de Patricia Pardo: el seu no té remei

Christian Gálvez és conscient que l'èxit a la televisió és efímer. El comunicador, que anys enrere va collir no pocs èxits al capdavant de diferents espais, es troba ara vivint una etapa complicada. Com a exemple cal destacar les baixes dades d'audiència que l'especial de Cap d'Any que Telecinco li va encarregar va registrar.

Per donar la benvinguda al nou any 2025, la principal cadena de Mediaset va comptar amb la presència de Christian Gálvez i Verónica Dulanto. No obstant això, el programa va congregar un 5,7% de share i amb prou feines 677.000 teleespectadors. Unes dades que els col·loquen molt per darrere de les propostes especials dels seus principals competidors per abans, durant i després del raïm.

No obstant això, aquesta no és l'única mala notícia que ha rebut el marit de Patricia Pardo. El presentador va veure com la cadena per a la qual treballa cancel·lava ¡Boom!, el seu últim programa. Va ser a principis de desembre quan Mediaset va decidir deixar d'emetre el citat concurs per no assolir l'objectiu d'audiència que s'havien marcat.

Christian Gálvez reconeix que no travessa pel millor moment professional

Pocs dies després, Gálvez es referia a la decisió de Cuatro. "En el tema de la tele jo no decideixo", reconeixia el madrileny. "Estic molt disposat, estic a la banqueta i quan em necessitin a sortir a jugar, encara que sigui de porter", deixava caure obert a qualsevol proposta.

Qui tampoc es quedava callada era la seva dona i mare del seu fill. Patricia Pardo deixava un missatge a la direcció de Mediaset: "M'agradaria que el talent i el sacrifici tingués més pes a l'hora de prendre decisions, per a tots els àmbits".

Unes paraules després de les quals llançava una indirecta. "Si no tens un padrí darrere, has de remar molt més", deixava anar la gallega.

Malgrat la defensa de la copresentadora de Vamos a ver, la veritat és que molts acusen Gálvez d'enfonsar Telecinco. El mateix presentador reconeixia que 2024 ha estat un bon any en el personal, però "en el professional regular".

Christian Gálvez és conscient que l'audiència ja no li dona suport

El també escriptor, lluny d'amagar la realitat, admetia que no travessa per un bon moment pel que fa a la feina. Llavors ja va mostrar el seu desig que el nou any sigui una mica millor després de la cancel·lació dels seus últims projectes televisius.

"El que hagi de venir, vindrà, Déu dirà", expressava sobre el seu futur. De moment es troba satisfet amb la promoció de Te he llamado por tu nombre, la seva última novel·la. Una obra que li ha portat molt de temps de treball i que està funcionant, segons les seves pròpies paraules, "superbé, estic molt content".

Caldrà esperar per veure si Mediaset confia un nou i exitós projecte al presentador després del seu forçós comiat de Pasapalabra. Després de la sentència del Tribunal Suprem que va impedir l'emissió de El Rosco a Telecinco, Gálvez va intentar conquerir l'audiència en concursos com El tirón, Alta tensió o 25 palabras. Espais amb els quals no va aconseguir repetir l'èxit del format que ara presenta Roberto Leal a Antena 3.