Mercedes Bernal, mare d'Anabel Pantoja, ho confirma tot: 'M'ha donat vida'

Mercedes Bernal ha tornat al seu perfil d'Instagram amb una publicació d'allò més reveladora. A través d'aquesta xarxa, la mare d'Anabel Pantoja li ha dedicat unes paraules a la seva neta: “La meva princesa m'ha donat vida aquests dies”.

No hi ha cap dubte que aquestes últimes setmanes han estat especialment dures per a aquesta mediàtica família. I tot arran de l'ingrés d'Alma i la posterior investigació que s'està duent a terme contra els seus pares per presumpte maltractament infantil.

Una delicada situació que, com era d'esperar, no només ha afectat Anabel Pantoja i David Rodríguez, sinó també Mercedes Bernal. Abans de donar a llum, Merchi va deixar Sevilla i es va instal·lar amb la seva filla i el seu gendre a Canàries, estada que es va prolongar més del que li hauria agradat.

No obstant això, quan la petita es va recuperar per complet, Mercedes Bernal va tornar a casa seva. Lloc on, dies després, va rebre Anabel Pantoja, David Rodríguez i la petita Alma.

Ara, i amb aquesta investigació encara en curs, Merchi ha tornat al seu perfil d'Instagram amb una nova i reveladora publicació. En ella, ha deixat al descobert com de molt significa la seva neta per a ella: “M'ha donat vida aquests dies”.

Mercedes Bernal torna a les xarxes amb un missatge per a la filla d'Anabel Pantoja: “La meva princesa m'ha donat vida”

Després que Alma es recuperés per complet, Mercedes Bernal va reprendre la seva vida a Sevilla. No obstant això, uns dies després, va rebre la visita d'Anabel Pantoja i la seva família.

Des de llavors, tots els éssers estimats d'aquesta coneguda creadora de continguts han tingut l'oportunitat de gaudir de la petita durant el primer viatge de la seva vida. Prova d'això és la reunió familiar que va organitzar Kiko Rivera durant el cap de setmana.

No obstant això, no hi ha dubte que la persona que més temps ha passat amb Anabel Pantoja i la nena ha estat Mercedes Bernal. Ara, i malgrat la discreció, la mare de la influencer ha trencat el seu silenci durant aquest cap de setmana després de mesos sense pronunciar-se.

A través del seu perfil d'Instagram, ha compartit un emotiu missatge dirigit a la seva filla i, en especial, a la seva neta. Merchi no ha volgut deixar passar l'ocasió per confirmar tots els rumors que s'han generat al voltant d'ella i de la petita Alma:

“La meva princesa m'ha donat vida aquests dies i he pogut gaudir d'ella i complir tot el que vam prometre... I encara ens queden algunes visites més”, ha escrit Mercedes Bernal a manera de comiat.

Per la seva banda, Anabel Pantoja ja ha anunciat que té previst tornar a Sevilla dins de molt poc, viatge que es produirà durant les vacances de Setmana Santa.