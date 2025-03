És oficial: Gir de 180 graus amb l'estat del Papa Francesc, segons els metges

El Papa Francesc, hospitalitzat des de fa dies a causa d'una bronquitis amb infecció polimicrobiana i pneumònia bilateral, continua el seu tractament. Tot això sota una estricta vigilància mèdica, ja que el seu estat de salut així ho requereix. En les últimes hores la seva situació ha tornat a fer saltar les alarmes, i des del Vaticà han informat sobre la seva evolució.

Segons l'últim informe mèdic, el Papa Francesc «va dormir tota la nit» i «ara descansa», una cosa positiva després d'una sèrie de complicacions. En aquest sentit, els metges han informat que es troba en un estat de repòs, després d'haver afrontat un episodi crític dilluns. El Pontífex va patir «dos episodis d'insuficiència respiratòria aguda», producte d'una important acumulació de mucositat endobronquial.

Tot això va derivar en una nova crisi de broncoespasme. Davant d'aquesta situació, els metges de l'hospital van decidir realitzar-li dues broncoscòpies per aspirar-li les «abundants secrecions». D'aquesta manera, van aconseguir alleujar les dificultats respiratòries associades a la pneumònia bilateral.

La salut del Papa Francesc preocupa cada cop més

Com a part del tractament, el Papa Francesc va ser sotmès novament a ventilació mecànica no invasiva. Es tracta d'un procediment que s'ha utilitzat en diverses ocasions per ajudar-lo a respirar amb més facilitat. Malgrat aquests episodis crítics, el Vaticà destaca que el Papa Francesc ha romàs «sempre alerta, orientat i col·laborador».

Sense dubte, això és un indici que el seu nivell de consciència i resposta continua sent adequat. La situació continua sent delicada, i el pronòstic continua sent «reservat». Els metges no han ofert una estimació clara sobre la seva evolució, cosa que manté en suspens els fidels i la comunitat internacional.

La preocupació per la salut del Papa, de 88 anys, ha estat un tema recurrent en els últims dies. Especialment atès que les complicacions respiratòries són una amenaça significativa per a persones de la seva edat. Des del seu ingrés, el Vaticà ha emès comunicats diaris per mantenir informats els fidels i el públic sobre l'estat de salut del Papa Francesc.

L'Església resa per la salut del Papa Francesc

Però fins ara no s'han donat detalls més específics sobre les causes de la seva malaltia o sobre la possible durada de la seva hospitalització. Francesc havia estat sotmès a una sèrie de proves mèdiques i procediments per controlar la infecció i la pneumònia. I, encara que el seu estat ha mostrat alguns avenços, les circumstàncies continuen sent incertes.

Els seguidors del Pontífex, tant a Roma com a la resta del món, han expressat el seu suport a través de pregàries i missatges d'ànim. Sempre esperant que aconsegueixi superar aquesta difícil etapa de salut. El Vaticà ha demanat a tots els catòlics que mantinguin Francesc en les seves pregàries durant la seva recuperació.