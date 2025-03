Sorpresa majúscula després de la confessió d'Anabel Pantoja sobre Mercedes Bernal

Com no podia ser d'una altra manera, molts han estat els andalusos que han presumit amb orgull de la seva terra en el Dia d'Andalusia. Entre ells, Anabel Pantoja, malgrat haver establert la seva residència a Gran Canària, el seu cor continua bategant al compàs dels racons d'Andalusia. Encara que el que més va sorprendre del seu homenatge a la seva terra natal van ser les paraules que va dedicar a Mercedes Bernal.

No només Sevilla, la seva ciutat natal i on resideix la seva mare, Mercedes Bernal, sinó també les platges de Chipiona i la seva exquisida gastronomia. La neboda d'Isabel Pantoja ha volgut compartir el seu amor per Andalusia a les seves xarxes socials.

El passat 28 de febrer, amb motiu del Dia d'Andalusia, Anabel va publicar una imatge vestida de flamenca al costat de la seva mare a Sevilla. Però el que realment ha sorprès ha estat la confessió que acompanyava la fotografia. "Andalusia és la meva mare, la meva ciutat, les meves tradicions, el lloc on vaig néixer i on segurament acabaré els meus dies", va escriure.

Les seves paraules han generat un gran enrenou. Anabel ha deixat clar que, malgrat la seva vida estable a les Illes Canàries, el seu desig és tornar a la seva terra natal en el futur. Aquest missatge demostra que, encara que ha trobat a Gran Canària el seu refugi, el seu vincle amb Andalusia continua intacte.

Anabel Pantoja ha construït a les illes la casa dels seus somnis. Una llar amb tot luxe de detalls per a la seva comoditat i el benestar de la seva filla i la seva parella, David Rodríguez.

No obstant això, els seus plans de futur apunten a un canvi de rumb. La possibilitat de tornar a la Península facilitaria la seva vida familiar, especialment amb la seva mare, Mercedes Bernal. A més, el seu nuvi també podria veure's beneficiat per aquest trasllat.

La sorpresa no només rau en els seus plans de futur, sinó en el fet que hagi parlat públicament sobre la seva mare. Mercedes Bernal sempre ha estat una figura discreta, allunyada del focus mediàtic. Malgrat això, Anabel Pantoja ha volgut retre-li un homenatge, confirmant que Mercedes Bernal és una part fonamental de la seva vida.

Aquesta declaració ha estat rebuda amb gran emoció pels seus seguidors. Molts han aplaudit la seva sinceritat i el seu arrelament per Andalusia.

El que queda clar és que, encara que la seva vida actual estigui a Canàries, el seu cor sempre estarà a Sevilla. I, segons les seves pròpies paraules, el seu futur també.