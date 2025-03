Increïble notícia de Gema López sobre el cas d'Anabel Pantoja a 'Espejo Público'

Gema López feia saltar totes les alarmes fa uns dies amb una sorprenent informació sobre Anabel Pantoja. Segons la tertuliana, la neboda de la 'tonadillera' podria demandar alguns mitjans per donar informació detallada sobre la situació de la seva filla. Després de consultar els seus advocats, Anabel i la seva parella haurien decidit prendre mesures amb la finalitat de protegir la menor de l'estat de la qual s'ha filtrat informació.

La col·laboradora d'Espejo Público explicava que s'ha donat trasllat a la fiscalia sobre el que diferents mitjans, productores i periodistes han explicat sobre Alma. Segons Gema López, ara és la justícia la que ha de valorar si hi ha delicte per, en cas afirmatiu, donar trasllat al jutjat.

"Els denunciats ja tenen notificació de la denúncia, però encara no han estat cridats a declarar", afirmava Pilar Vidal.

Gema López adverteix de la demanda interposada per Anabel Pantoja

Tot va sorgir arran que el TSJC anunciés l'inici d'una investigació que tractava de determinar l'origen de les lesions que van provocar l'ingrés hospitalari del nadó. Una notícia sobre la qual s'ha parlat en diferents mitjans i que ha ocupat centenars de titulars.

Anabel i David, davant d'això, han decidit prendre accions legals. Pantoja i el seu xicot podrien haver denunciat quatre periodistes, dues productores i dues cadenes de televisió per un suposat delicte de revelació de secrets.

La justícia està examinant quin grau de responsabilitat tenen David i Anabel en les lesions que van conduir la seva filla a l'hospital. Ara, a més, serà als tribunals on s'aclareixi si ha existit una suposada revelació de secrets, com així asseguren els pares d'Alma.

Confirmant la informació de Gema López, el diari Canarias7 avançava que els periodistes demandats són Paloma García-Pelayo, Antonio Rossi, Diego Arrabal i Francisco José Fajardo. Professionals de la informació que haurien incorregut en un presumpte delicte en aportar dades segons la parella d'una manera inoportuna.

Anabel i la seva parella han decidit passar a l'acció per protegir la seva filla

D'altra banda, Unicorn Content SL, productora d'Ana Rosa Quintana i Buendía Producciones SL també haurien estat objecte de la citada demanda. Per ara és la Fiscalia Provincial de Las Palmas la que estudiarà si hi ha indicis de possibles delictes, com creu la parella i així com el seu equip legal.

Si així ho entén, es traslladarà la denúncia al Deganat perquè sigui derivada a un Jutjat d'Instrucció. Si es considerés el contrari, el cas s'arxivarà sense més.

Al llarg de la passada setmana passada ja es va comentar que Anabel Pantoja i David Rodríguez tenien intenció de fer aquest pas de plantar cara a la premsa. Una informació que ara s'ha confirmat i que deixa clar quina és la determinació de la parella davant les informacions aportades sobre la seva filla.