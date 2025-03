Confirmada la gran notícia de José Ortega Cano i Ana María Aldón: ‘No volem…’

José Ortega Cano i Ana María Aldón porten separats més de dos anys i des d'aleshores han evitat parlar l'un de l'altre. Per això, ha sorprès que aquests dies ell hagi confirmat una última hora que té a veure amb la seva exdona.

Exactament, després de debutar com a novell el fill que tenen en comú, ha parlat alt i clar. Ha manifestat que tant ell com ella “no volem que ell sigui un personatge públic”. És a dir, que, almenys pel que fa al petit José María sí que es posen d'acord sobre el seu anonimat.

Una decisió inesperada: el debut del fill de José Ortega Cano i Ana María Aldón

El passat 1 de febrer, José María, fill de José Ortega Cano i Ana María Aldón, va fer la seva primera aparició pública com a novell a la plaça de toros de Colmenar Viejo. Aquest esdeveniment va agafar per sorpresa a molts, ja que, fins aleshores, el jove havia mostrat interès en disciplines com el futbol i la música.

La seva germana, Gloria Camila, va expressar el seu orgull i sorpresa davant la destresa demostrada per José María a la plaça, destacant que “ha torejat increïblement bé. Sembla torero des de fa 20 anys i en té 12, imagina't”.

José Ortega Cano i Ana María Aldón comparteixen postura

José Ortega Cano i Ana María Aldón van prendre camins separats des que van signar el divorci el gener de 2023. No obstant això, continuen mantenint una relació cordial pel petit que tenen: José María.

El torero de Cartagena ha estat preguntat aquests dies pel boom mediàtic arran del que ha passat amb el menor, el seu debut taurí. I el pare de Gloria Camila ha estat molt clar. Ha revelat a ¡Hola! que ell i la seva exdona comparteixen opinió al respecte: “Tant la seva mare com jo no volem que sigui un personatge públic”.

“És molt jove, només té 12 anys. I no esperàvem que anés a acaparar tants titulars per debutar com a novell”, va afegir.

Així mateix, sobre el futur de José María en el món taurí ha estat igualment contundent. Ha exposat: “Déu dirà, ha estat una petita cosa que ha fet, però no hi ha res per dir que serà torero. Ell té moltes habilitats, per tocar la música, per jugar al futbol és un crac”.

Vist el que s'ha vist, malgrat la separació entre José Ortega Cano i Ana María Aldón, tots dos han demostrat mantenir una relació cordial. I també han deixat de manifest que han estat capaços d'arribar a un punt d'acord comú. Tot pel benestar i la privacitat del petit de la família.