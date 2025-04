Màxima emoció amb la notícia que Casa Reial acaba d'anunciar sobre la reina Letícia

L'equip de comunicació de la Casa Reial espanyola ha sorprès a més d'un amb la inesperada i emocionant notícia que acaba d'anunciar relacionada amb la reina Letícia. Una informació que ha generat una gran expectació al voltant de les seves pròximes aparicions públiques.

Com cada any, els reis d'Espanya han gaudit amb total privacitat d'uns dies de descans durant la Setmana Santa. Igual que en altres ocasions, els monarques han decidit mantenir el misteri sobre el seu destí o les activitats que han realitzat.

No obstant això, el que sí han confirmat des de Casa Reial ha estat quina serà l'agenda oficial de la reina Letícia i el seu marit per a la pròxima setmana. Una informació que han desvelat a través d'un comunicat.

A més, i per si això fos poc, també han deixat al descobert una de les funcions clau que l'actual reina d'Espanya adoptarà dins de la institució.

L'equip de comunicació de la Casa Reial emociona en desvelar el compromís de la reina Letícia amb la cultura

No hi ha cap dubte que la tornada a la feina de Felip VI i la reina Letícia ve carregada d'esdeveniments. Alguns d'ells són cites que any rere any es repeteixen en les seves respectives agendes.

La seva primera aparició serà aquest dimarts, 22 d'abril. Els monarques acudiran al Palau Reial de Madrid i assistiran junts a un dinar amb diversos representants del món de les lletres.

Aquest esdeveniment té lloc amb motiu del Premi Miguel de Cervantes, un prestigiós guardó que s'entregarà l'endemà. Aquest any, durant el Dia del Llibre, Felip VI i la seva dona li faran entrega d'aquest reconeixement a Álvaro Pombo.

L'esperit literari es mantindrà en la següent aparició pública de la reina Letícia. La monarca acudirà a la Real Casa de Correos a Madrid per assistir a l'entrega dels Premis SM de Literatura Infantil i Juvenil El Barco de Vapor i Gran Angular.

Amb aquests esdeveniments, la mare de Leonor i Sofia ha tornat a deixar al descobert el seu fort compromís amb el món de la cultura i el seu ferm suport a les lletres.

No obstant això, aquesta no és la primera vegada que la reina Letícia demostra el seu interès per aquest àmbit. De fet, tots els anys, assisteix a la Fira del Llibre de Madrid, on sol comprar diversos llibres i recórrer els expositors en suport als escriptors del nostre país.

Per la seva banda, el rei Felip també tindrà compromisos en solitari. Tal com s'ha confirmat, entre altres coses, rebrà representants de diferents sectors al Palau de la Zarzuela.

No obstant això, la seva aparició més destacada serà a Sevilla. El dissabte 26 d'abril assistirà a la final de la Copa del Rei, partit que enfrontarà el FC Barcelona i el Reial Madrid a l'Estadi de La Cartuja.