Salten les alarmes per la profecia de Nostradamus sobre el successor del Papa Francesc

Aquest matí, Roma s'ha llevat amb una notícia devastadora per a l'Església catòlica. El Papa Francesc ha mort als 88 anys, deixant un profund buit entre milions de fidels que encara no assimilen la seva partida. La seva mort ha causat un impacte inesperat, especialment perquè el seu estat de salut semblava haver millorat en els últims dies.

Ahir mateix, el Pontífex va protagonitzar una emotiva aparició a la plaça de Sant Pere. En cadira de rodes, però sense oxigen visible, va saludar els fidels des del papamòbil després d'impartir la tradicional benedicció ‘Urbi et Orbi’. Molts van veure en aquest gest un senyal de fortalesa i recuperació, cosa que fa la seva mort encara més desconcertant.

El Papa Francesc ha mort aquest matí als 88 anys

La trista notícia ha estat confirmada pel cardenal Kevin Farrell. “A les 7:35 d'aquest matí, el Bisbe de Roma ha tornat a la casa del Pare”, ha dit. El Papa Francesc va ser ingressat per una pneumònia el passat 14 de febrer i va estar hospitalitzat 38 dies.

Malgrat el seu delicat estat, el Pontífex va mostrar senyals de millora en les seves últimes setmanes. Imatges d'ell resant a l'hospital o rebent visites públiques van donar esperança. Però la seva mort, després de la seva breu reaparició pública amb el vicepresident dels Estats Units, James David Vance, ha estat un inesperat cop.

Més enllà de la tristesa, l'atenció s'ha desviat ràpidament al futur del papat. Amb la seva mort, s'obre un nou conclave que ja genera incertesa. I ressona amb força una profecia que molts havien oblidat.

La profecia sobre el successor del Papa Francesc que ja ha encès totes les alarmes

La figura de Nostradamus ha tornat als titulars. Aquest metge i astròleg del segle XVI va escriure críptics versos que alguns interpreten com a prediccions del futur. Els seus seguidors creuen que va anticipar fets com la Revolució Francesa o l'11-S.

Entre els vaticinis més comentats de Nostradamus, n'hi ha un que ha tornat amb força després de la mort de Francesc. Es refereix a l'arribada dels tres últims papes: primer, un “Papa estranger”, que identifiquen amb Benet XVI; després, un “Papa vell”, en al·lusió a Francesc, elegit amb 76 anys. Finalment, menciona l'aparició d'un “Papa negre”, l'arribada del qual marcaria l'inici del final del món.

Aquesta idea es vincula amb una altra coneguda profecia: la de Sant Malaquies. Segons aquest manuscrit del segle XII, després de Francesc vindria el “darrer Papa”. Un que marcaria l'inici del Judici Final i la transformació definitiva de l'Església catòlica.

Actualment, dos cardenals africans són els favorits per succeir a Francesc. Són Peter Turkson, de Ghana, i Robert Sarah, de Guinea. Tots dos podrien representar el compliment literal de la figura del “Papa negre”.

Hi ha 133 cardenals amb dret a vot en el pròxim conclave. D'ells, 33 procedeixen d'Àfrica, cosa que enforteix aquesta hipòtesi. L'elecció del nou Pontífex podria fer un gir històric i simbòlic sense precedents.

Una profecia ja complida?

Algunes persones, però, interpreten que la profecia ja es va complir amb Francesc. No només va ser jesuïta, ordre els membres de la qual vesteixen de negre, sinó que va liderar importants reformes. A més, va trencar amb tradicions com signar en italià i no en llatí.

Altres assenyalen un inquietant detall a la Basílica de Sant Pau. Allà, els retrats papals només deixen espai per a un més. Si aquest espai s'ocupa, segons la tradició, vindria el Judici Final.

L'Església catòlica entra ara en un temps de dol i de transició. Però també en una etapa d'especulació i interpretacions profètiques. El legat del Papa Francesc serà debatut, però la seva mort ja ha reactivat antigues advertències. Serà el pròxim Papa l'últim de tots? Es compliran realment les visions de Nostradamus i Sant Malaquies?