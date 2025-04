Comunicat sorpresa de Paz Padilla: ja no s'amaga i vol confessar-ho tot

Paz Padilla ha trencat la seva habitual discreció sobre la seva vida privada. L'andalusa ha volgut dedicar unes paraules a l'home amb el qual actualment comparteix la seva vida. Un missatge commovedor que mostra el que per a ella significa Fran Medina: "Gràcies per aparèixer a la meva vida, quan tot s'havia ensorrat", es pot llegir en el citat missatge.

Unes paraules d'agraïment amb les quals Padilla deixa entreveure el que ha après al costat de la seva parella. "M'has ajudat amb la teva compassió i comprensió a crear un nou futur sense oblidar, recordant cada pas de la meva vida i a tots els que la van formar", continua escrivint.

La també presentadora compartia una imatge en la qual ambdós apareixen d'esquena. A l'home que avui dia és al seu costat, Paz Padilla li agraeix que suporti les seves llàgrimes, que l'abraci en silenci i que estimi els seus. A més, es fixa en el fet que és una persona molt treballadora, alegre i que la segueix sempre en les seves "bogeries".

El cert és que les últimes setmanes són d'allò més intenses per a Paz Padilla. Al rodatge de Cuerpos locos, pel·lícula que protagonitza juntament amb Antonio Resines, cal sumar els seus compromisos ambNo Ni Ná. Una firma de moda que Padilla té amb la seva filla, Anna Padilla.

A més, la que va ser presentadora de Sálvame va reinaugurar fa pocs dies el bar que gestionava el seu germà a Cadis. Cal recordar que Luis Padilla va morir a l'octubre de l'any passat de manera inesperada, cosa que va suposar un fort cop per a la televisiva.

Malgrat tot el que viu, Paz ha volgut fer un espai per dedicar unes emotives paraules a la seva parella. "La vida ens va unir per sostenir-nos en creuar-la, amb tu no tinc por, gràcies, t'estimo", finalitza el seu discurs, tota una declaració d'intencions.

Paz Padilla no té temps últimament per pujar contingut a les seves xarxes. Un fet que no porten gens bé els seus seguidors, que estan al corrent dels seus moviments a través del seu perfil públic. No obstant això, en aquesta ocasió Padilla feia una excepció per mostrar-se agraïda amb la persona que té al seu costat.

"Aquests últims mesos són físicament molt durs i mentalment plens. Els meus dies comencen a les 6 i acaben més tard del que m'agradaria", escrivia fa uns dies.

Una publicació en la qual donava detalls de la complicada rutina a la qual està sotmesa en aquestes últimes setmanes. Paz Padilla reconeixia sentir-se "esgotada" després de més de dos mesos sense tenir ni un sol dia lliure.

Tot i així, Paz assegurava que se sent "molt feliç i afortunada". Per a ella és un veritable privilegi el fet de poder treballar amb la seva filla, amb la seva família i amb companys als quals considera ja del seu cercle més proper.

Després de la mort del seu marit, Antonio Juan Vidal, el 2020 a causa d'un tumor cerebral, Paz ha trobat novament l'amor en Fran Medina. Un fotògraf i guàrdia civil que s'ha consolidat com un suport clau a la seva vida en els últims temps.