Màxima alegria a casa de Christian Gálvez i Patricia Pardo: 'Tan il·lusionant...'

La felicitat ha quedat clar que és la nota dominant a casa de Christian Gálvez i Patricia Pardo. Ells mateixos ho han evidenciat amb les intenses declaracions d'amor que s'han fet a les xarxes amb motiu de Sant Valentí.

D'aquesta manera, han demostrat que estan en un moment ple de les seves vides. Tant que, com ha exposat la presentadora de Vamos a ver, un simple esmorzar és “tan il·lusionant com una primera cita”.

Alegria a casa de Christian Gálvez amb les seves tendres paraules

Christian Gálvez i Patricia Pardo estan casats i han aconseguit tenir un fill. En tot moment, han demostrat que la seva relació és sòlida i que estan afrontant una de les etapes més dolces de les seves vides. Però, per si quedava algun dubte al respecte, ara ho han tornat a confirmar amb les declaracions que s'han fet per Sant Valentí.

Així, l'exmarit d'Almudena Cid ha compartit a Instagram una fotografia de la seva esposa i al costat d'ella ha escrit un sentit text. Aquest diu: “La dona de la meva vida, la meva inspiració, la meva guerrera, la meva escudera. Perquè caminar al teu costat, aprendre de tu, és tot un honor”.

“Perquè cada febrer ens va regalar moltes coses boniques. Perquè veure créixer els petits és el millor dels regals. Perquè, com explica la història de Sant Valentí, també em vas tornar la vista, a més de la fe i tota la resta”.

A la qual cosa ha afegit: “M'has donat tant. Em segueixes donant tant... Tu, la meva llum i el meu camí”.

Patricia Pardo evidencia la seva felicitat amb Christian Gálvez

Patricia Pardo no s'ha quedat enrere i també ha pregonat el seu amor per Christian als quatre vents. Per això, al costat de diverses imatges d'ells, ha escrit: “Com no estaré enamorada d'algú que m'abraça i em recompon amb aquest somriure, que em travessa amb aquesta mirada que és família i que irradia llum, noblesa i entrega en cada gest?”.

A més, la presentadora de Vamos a ver ha exposat: “Gràcies per demostrar-me AMOR il·limitadament sense importar el moment o l'oportunitat. Gràcies per fer que un simple esmorzar sigui tan il·lusionant com una primera cita i deixi el pòsit de confiança de la primera vegada”.

“Gràcies perquè el nostre camí és pura bellesa. Ho sento per Sant Valentí, però demà estaré més enamorada encara. Tinc una cita amb tu”.

Encara que actualment gaudeixen de la seva vida al costat del seu fill Luca, la parella no descarta la possibilitat d'ampliar la família en un futur. En diverses entrevistes, Christian ha elogiat Patricia, destacant el seu paper com a mare i companya, i ha deixat oberta la porta a l'arribada d'un nou membre a la llar. Aquestes declaracions reflecteixen la il·lusió i els plans que tenen com a parella, sempre buscant enfortir el seu nucli familiar i afrontar junts els desafiaments que la vida els presenti.

En definitiva, aquests dos rostres coneguts continuen demostrant que el seu amor és autèntic i sòlid. A través de gestos, paraules i accions, evidencien la felicitat que comparteixen i com, junts, construeixen un camí ple d'amor, respecte i complicitat.