El que ha passat a 'Vamos a Ver' acaba amb la paciència de Patricia Pardo: 'No soc…'

Patricia Pardo perdia la compostura en ple directe en sentir un testimoni que no va poder evitar que l'afectés. Durant l'emissió de Vamos a Ver, una dona va explicar que va deixar de pagar el lloguer d'un habitatge el lloguer del qual servia per costejar la residència d'una anciana amb Alzheimer. "No soc l'única que està generant aquest problema", va argumentar la llogatera, qui va provocar que la dona de Christian Gálvez es mostrés més sincera que mai fins ara.

La citada dona va explicar que no es negava a pagar, però que només podia oferir 500 euros al mes. "Només puc donar això", va argumentar. Preguntada per la possibilitat d'abandonar l'habitatge, la llogatera es va negar i va convidar la cadena privada a oferir-li una solució.

"Sou de Telecinco. Que em donin un pis i jo me'n vaig on sigui. Tant me fa el barri, però doneu-me una solució", es va defensar.

Patricia Pardo perd els papers davant el que ella considera una injustícia

Va ser llavors quan Patricia Pardo, molt alterada, va esclatar en ple directe. "Te'n vas a un pis que puguis pagar", va començar dient. A continuació, li va retreure el fet d'haver-se compromès a abonar una determinada quantitat a la qual no pot fer front.

"Després tens la santa barra de dir en una televisió que a on vas i què faràs. Doncs per començar, no tenir tanta barra", va deixar anar Patricia Pardo amb fermesa.

Immediatament després, la periodista, conscient del nerviosisme amb què s'havia pronunciat, va demanar perdó al propietari de l'habitatge. "Et demano disculpes, Manuel, però aquests temes ens enerven a la taula", va reconèixer la comunicadora.

L'afectat, que amb prou feines podia contenir l'emoció, va admetre que se sentia profundament traït: "Ho hem fet amb total confiança", va assegurar. "Sabem que la situació de pagar un lloguer és complicada, però hi havia confiança plena. Ens van dir que no hi havia cap problema, sabien que era per pagar despeses", va continuar dient.

La dona de Christian Gálvez es va veure en l'obligació de disculpar-se pel seu to

Després, l'afectat donava alguns detalls més sobre el que va succeir: "Ens va deixar de pagar el primer mes. Ens va fer un ingrés de 700 euros, després ens va donar 300 euros a finals de desembre". Una quantitat amb la qual Manuel ha de sufragar les despeses que suposa la residència en què es troba la seva mare.

Abans de tallar la connexió, Pardo va insistir novament en el seu suport al propietari: "De veritat que ho sento", va repetir. La gallega va compartir el seu desig que solucionés la situació plantejada tan aviat com fos possible: "Que es faci justícia. Ja n'hi ha prou!", va expressar la periodista.

A continuació, la presentadora va tornar a queixar-se del que per a ella és quelcom incomprensible. "A sobre que són presumptes delinqüents, perquè estan cometent un delicte, sembla que els estem regalant un relat guanyador i no és així". Unes paraules amb les quals Patricia Pardo va deixar clar que el debat obert a Vamos a ver l'afecta especialment.