Comunicat inesperat d'Almudena Cid, exdona de Christian Gálvez: 'Això és...'

Almudena Cid ha tornat al seu perfil d'Instagram amb un nou i revelador comunicat. En aquesta ocasió, l'exdona de Christian Gálvez ha aprofitat per dedicar-li unes emotives paraules a l'actor Sergio Peris-Mencheta: "Això és el que passa amb totes les seves creacions".

Set mesos després de rebre un trasplantament de medul·la, aquest director de teatre de 49 anys va tornar a Espanya per celebrar juntament amb la seva dona i fills les festes de Nadal.

Durant aquestes setmanes, l'actor ha estat compartint grans moments amb els seus éssers estimats, entre els quals es troba Almudena Cid. Ara, i coincidint amb el dia de Reis, l'exesportista ha fet un pas endavant.

A través del seu perfil d'Instagram, l'exgimnasta rítmica ha compartit una foto d'allò més entranyable. En ella, podem veure-la juntament amb el seu amic Sergio Peris-Mencheta en una actitud molt còmplice.

No obstant això, el que més ha cridat l'atenció ha estat el comunicat inesperat que Almudena Cid ha compartit juntament amb aquesta instantània. Unes commovedores paraules que han cridat l'atenció de diversos dels seus seguidors:

"Fa un any que esmorzo davant del CDN, el que en el seu dia va ser el teatre Olympia. Un any recordant cada matí com un grup de 26 actors capitanejats per Sergio Peris-Mencheta vam estrenar el 2016 La cocina".

Una obra teatral que, segons assenyala Almudena Cid, "va funcionar amb la mateixa precisió amb què un cuiner Michelin elabora un menú degustació assequible per a totes les butxaques". "És clar que aquesta equació dificulta trobar taula i, per a qui l'aconsegueix, el converteix en un afortunat. Això és el que passa amb totes les seves creacions".

Almudena Cid deixa sense paraules els seus seguidors amb el seu últim comunicat

Després de retrobar-se amb Sergio Peris-Mencheta, Almudena Cid no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de compartir amb els seus seguidors la carta que li ha escrit al seu amic. Un comunicat en el qual l'exesportista ha revelat, entre altres coses, com es van conèixer.

No obstant això, l'ex de Christian Gálvez també ha aprofitat per desvelar la raó per la qual aquest conegut actor i director de teatre és tan important en la seva vida. I és que, precisament, va ser ell qui li va donar la seva primera oportunitat en el món de la interpretació:

"Va ser Sergio qui em va donar la meva primera oportunitat com a actriu en un escenari. Incrèdula, vaig haver de parar el cotxe mentre em preguntava què havia vist en mi per convertir-me en una peça d'aquest engranatge".

A més, Almudena Cid ha volgut posar en valor la gran i important aposta que fa Sergio Peris-Mencheta pels nous talents: "Ell no ha parat de donar oportunitats".

"Des que el vaig descobrir,[...]en totes les seves obres sempre descobreixo nous actors. Lluny d'acomodar-se amb el que funciona, arrisca per aquells a qui poques vegades els sona el telèfon", ha deixat al descobert l'exgimnasta.

D'altra banda, Almudena Cid tampoc ha tingut inconvenients en deixar al descobert com admira el seu treball. "M'he arribat a obsessionar amb alguna de les seves creacions perquè assotaven i entretenien".

"La creativitat que hi havia en elles no només mostrava una dimensió més gran de la història... Aquesta capacitat que té per donar a tot una doble o triple interpretació ha fet que, com a actors, ampliem la nostra pròpia dimensió artística".

Finalment, Almudena Cid ha compartit una reflexió relacionada amb la situació per la qual està passant aquest conegut actor i director de teatre. "Quan la vida colpeja, un pot pensar en «per què a mi», o pensar en «per a què a mi»", ha començat explicant.

"No sé el que s'amaga en la seva ment, si tingués un superpoder demanaria traslladar-me dins d'ella.[...]El que tinc clar és que ell és del «per a què a mi». Perquè mentre el «per què a mi» paralitza, ell fa ús d'alguna cosa que el caracteritza i és del «què faig amb això perquè tingui sentit»".