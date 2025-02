Shakira es passa de la ratlla amb Clara Chía després d'una afirmació vergonyosa

Sembla que el temps no ha calmat les aigües i, lluny de passar pàgina, Shakira continua llançant dards enverinats contra Clara Chía. La cantant, que ha convertit la seva ruptura amb Piqué en un fenomen musical, continua assenyalant la jove catalana com la dolenta.

Amb la seva gira mundial en marxa, Shakira aprofita cada concert per avivar la narrativa de la "dona traïda". Però, fins a quin punt és just que Clara Chía continuï sent el blanc d'atacs i burles?

Mentre Shakira celebra el seu empoderament a través de la seva música, l'altra cara de la moneda és una jove que ha hagut d'enfrontar un escrutini públic ferotge. A més, Clara Chía ha patit una persecució mediàtica que frega l'assetjament.

Shakira es passa de la ratlla amb Clara Chía

Des que Shakira va llançar la seva Session #53, en la qual esmentava de forma directa a Clara Chía, la catalana ha viscut en una constant exposició. La cançó es va convertir en un himne per a molts, però també en una condemna per a la parella de Gerard Piqué.

Recentment, en el seu concert al Brasil, Shakira va tornar a enviar un missatge directe a Clara. A l'escenari, va projectar la frase: "Les llobes no desitjaran les possessions de les seves veïnes. Clarament!".

Amb aquesta mena de declaracions, Shakira continua alimentant la narrativa que la culpa recau exclusivament en Clara, sense considerar que la decisió de trencar un compromís va ser de Gerard Piqué. Sigui com sigui, a Shakira se li està començant a descontrolar la situació.

Silvia Taulés, periodista de Vanitatis, ha parlat amb l'entorn més proper de Clara Chía i la realitat és clara: la jove està patint. "Clara és una nena tímida i molt sensible", asseguren, i la seva família sempre va tenir dubtes sobre la seva capacitat per manejar la pressió mediàtica.

Clara Chía segueix endavant, però a l'ombra

Mentre Gerard Piqué és a Miami, Clara Chía continua amb la seva relació a distància. Malgrat tot, continua enamorada i compromesa amb la seva parella, encara que és conscient que la pressió no desapareixerà aviat. Sap que el pes de l'opinió pública recau sobre ella.

El que va començar com una ruptura entre dues celebritats s'ha convertit en un espectacle on Clara Chía continua sent el boc expiatori. Shakira ha guanyat, però: fins quan continuarà castigant la dona que no va ser més que una peça en un joc que ella no va començar?