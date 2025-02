Anabel Pantoja descobreix l'últim que ha decidit fer Omar Sánchez

Omar Sánchez ha tornat a posar-se en el punt de mira. El motiu és que ha fet servir les xarxes socials per deixar anar una bomba, que no haurà deixat indiferent Anabel Pantoja. Bàsicament, aquesta s'haurà quedat tranquil·la en comprovar que ell és feliç i que ha tirat per terra tota la rumorologia que els vinculava.

I és que fa uns dies es va especular amb la possibilitat que ella i el canari, el seu exmarit, haguessin acostat postures. Però la veritat és que ara això ha quedat desmentit. I és que Omar ha publicat la primera imatge de la seva actual parella, acompanyada d'unes paraules: "Que bé que vas arribar a la meva vida".

Omar Sánchez, exmarit d'Anabel Pantoja, dona una bomba informativa

Omar Sánchez i Anabel Pantoja van mantenir una relació que va acabar en casament, encara que el matrimoni va durar molt poc. La ruptura va ser conflictiva i plena de retrets. D'aquí que no van aconseguir ni tan sols mantenir una amistat.

Però ara que ella està sent investigada per presumpte maltractament infantil juntament amb el seu xicot, David Rodríguez, ell ha optat per la pau. Tant és així que li ha llançat diversos missatges públics de suport. Això, unit a una publicació recent d'ambdós al mateix lloc i amb la mateixa música, va fer saltar els rumors sobre un acostament.

No obstant això, Omar va desmentir aquells de manera contundent i ara ha decidit tornar a negar-los. I el que ha fet ha estat publicar la primera imatge de la seva nova parella. Sí, deixant clar que el seu cor té propietària i que no hi ha marxa enrere en la seva relació amb Anabel.

En ella, es pot veure una fotografia on apareix d'esquena una dona de cabell ros, la seva nova parella. A més, també ha pujat un vídeo demostrant que van passar junts el Dia de Sant Valentí. Ho van fer compartint moments especials en un restaurant i brindant pel seu amor.

Per expressar els seus sentiments cap a la seva nova parella, Omar ha compartit una cançó d'Álvaro García que diu: "Que bé que vas arribar a la meva vida. Encara que no cal que ho digui".

Anabel Pantoja no haurà quedat indiferent al que ha fet Omar Sánchez

Aquesta declaració pública d'amor per part d'Omar segurament ha estat un alleujament per a Anabel Pantoja. Enmig de les investigacions que enfronta, la confirmació que ell ha refet la seva vida amorosa aporta tranquil·litat i esvaeix qualsevol dubte sobre les especulacions que van circular. Ella pot respirar tranquil·la i centrar-se a superar juntament amb la seva parella els desafiaments que se'ls presenten.

Situacions que estan sent molt dures per a tota la família i que els tenen absolutament destrossats. Una cosa totalment comprensible.