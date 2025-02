Gerro d'aigua freda per a Gerard Piqué per l'última decisió de Shakira amb els fills

Des de la seva mediàtica separació, Shakira i Gerard Piqué han protagonitzat una història digna de les millors telenovel·les. Entre indirectes musicals, moviments estratègics i titulars explosius, l'exparella continua acaparant l'atenció del públic.

I és que la relació entre ambdós segueix sent objecte d'atenció mediàtica, fins i tot després de la seva separació. Els desacords entre la cantant colombiana i l'exfutbolista han estat constants, i ara sorgeix un nou episodi que torna a generar controvèrsia.

En aquesta ocasió, la disputa gira al voltant dels plans de Piqué de traslladar-se temporalment a Miami per estar a prop de Milan i Sasha. No obstant això, un gir inesperat ha canviat completament el panorama.

Gerro d'aigua freda per a Gerard Piqué

Al programa Col·lapse de TV3, les periodistes Laura Fa i Lorena Vázquez van revelar una exclusiva que ha deixat a molts sorpresos. "Shakira ha decidit endur-se els nens de gira com si fossin coristes i la decisió no li hauria agradat massa a Gerard Piqué".

Cal recordar que, segons les Mamarazzis, Gerard Piqué s'hauria ofert per quedar-se amb els seus fills mentre Shakira estava de gira. "No hi ha mudança i tornem a tenir problemes en aquesta relació tan tempestuosa des del principi", van explicar.

La informació ha causat un gran enrenou, ja que, en un principi, Piqué tenia la intenció d'instal·lar-se a Miami durant uns mesos. La cantant, però, ha optat per una altra alternativa: portar amb si a Milan i Sasha durant la seva gira.

Aquest canvi de plans no només ha frustrat l'exdefensa del Barça, sinó que també ha alimentat novament les tensions entre ambdues parts. La relació entre Shakira i Piqué, lluny de trobar estabilitat, continua marcada per desacords al voltant de la criança dels seus fills.

Des que l'artista es va traslladar a Miami amb els petits, la comunicació entre ambdós no ha estat senzilla. Aquest últim moviment per part de Shakira sembla haver generat un nou punt de fricció que podria derivar en més disputes legals o mediàtiques.

Els seguidors d'ambdós estan atents als pròxims esdeveniments, ja que cada decisió presa per l'exparella sol tenir repercussió pública. Mentrestant, l'exjugador del Barcelona haurà de replantejar els seus plans.