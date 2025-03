Mario Vaquerizo, sense Alaska i amb un nou missatge: 'Sempre estic en venda'

Mario Vaquerizo ha reaparegut a les xarxes socials sense Alaska i amb una reveladora fotografia. Publicació d'Instagram que l'artista ha aprofitat per compartir un nou i divertit missatge: “Sempre estic en venda”.

Una vegada més, el vocalista de Nancys Rubias ha tret a relluir el seu costat més excèntric i divertit. Però en aquesta ocasió, ha estat per un motiu molt especial: l'aniversari de Rafa Spunky.

Aquest dilluns, 24 de març, ha estat l'aniversari de l'amic de Mario Vaquerizo. I per a l'ocasió, el marit d'Alaska ha rescatat una de les fotos que li va fer aquesta persona.

En ella, podem veure el col·laborador de televisió pujat a un remolc verd enmig d'una carretera. No obstant això, el que més crida l'atenció d'aquesta imatge és el cartell de venda que penja d'ell. Detall que el cantant ha utilitzat per afegir un toc d'humor a la publicació:

“Sempre estic en venda, és una cosa que se'm dona molt bé. Aquesta foto la va fer el gran Rafa Spunky, que avui fa anys”, ha assegurat Mario Vaquerizo en el seu post d'Instagram.

Mario Vaquerizo acudeix a les xarxes sense Alaska i amb un nou i divertit missatge

A més d'assegurar entre rialles que ell “sempre està en venda”, Mario Vaquerizo ha volgut aprofitar l'ocasió per felicitar el seu gran amic pel seu últim aniversari.

“Felicitats, joia. En aquesta gira ho passarem de meravella… Estàs avisat. Petons i per molts anys més, que t'ho mereixes”, ha afegit a continuació el marit d'Alaska.

Com era d'esperar, la divertida publicació de Mario Vaquerizo no ha passat per res desapercebuda entre els seus més de 1,2 milions de seguidors. Tant és així que molts d'ells han aprofitat l'ocasió per deixar al descobert el seu gran sentit de l'humor.

“Noia, tu és que ets molt venible, quina ets. Felicitats pel tipàs, estàs de meravella”, li ha escrit una internauta. “He trucat al telèfon i em diu que va vendre el carro al doble per pujar Mario…”, ha assegurat un altre dels seus seguidors.

En canvi, hi ha qui ha aprofitat la publicació del marit d'Alaska per felicitar Rafa Spunky pel seu aniversari. “Moltes felicitats, estimat Rafa”, ha escrit un usuari d'aquesta xarxa social.

Per la seva banda, ell mateix tampoc ha volgut deixar passar l'ocasió per enviar unes paraules d'agraïment a Mario Vaquerizo. “Gràcies, amic! Per molts viatges més tan divertits”, ha assegurat l'artista.