Marta Vaquerizo, germana de Mario Vaquerizo, ho explica tot: 'El nostre pla era...'

Aquesta nit, Marta Vaquerizo i la resta dels integrants de les Nancys Rubias visitaran el plató d'El Hormiguero per parlar sobre els nous projectes musicals. Tanmateix, fa pocs dies, la germana de Mario Vaquerizo va trencar el seu silenci a través de les xarxes socials: "El nostre pla era el que tant ens agrada".

Malgrat els passos que està fent el vocalista en la seva recuperació i del bon moment artístic pel qual està passant el grup, Marta no pot estar més enfadada. I tot després d'haver perdut l'oportunitat de veure en directe una de les seves bandes preferides.

El passat dissabte, 1 de març, Marta Vaquerizo va acudir al seu perfil d'Instagram amb una nova i reveladora publicació. En ella, la germana de Mario Vaquerizo va compartir una imatge d'ella i la seva parella sentimental amb el rostre molt seriós.

Tanmateix, el que més va cridar l'atenció dels seus seguidors va ser el missatge que va escriure al costat d'aquesta instantània. Tal com ella mateixa va assegurar, "ahir[divendres]hauríem d'haver aterrat a Munic".

"El nostre pla era el que tant ens agrada... Gaudir de la ciutat, anar al concert de Kvelertak, perdre'ns al mercat de Daglfing i prendre uns mai tai al Trader Vic's. Sense oblidar-nos de fer una volta pels seus museus i revisitar de nou el meu admirat Von Stuck".

Marta Vaquerizo desvela l'últim que li ha succeït a les xarxes socials: "El nostre goig en un pou"

Malgrat la il·lusió que li feia a Marta Vaquerizo gaudir d'aquest viatge amb la seva parella, finalment no va ser possible. I tot, segons va desvelar la germana de Mario Vaquerizo, per culpa de l'última vaga que es va dur a terme a l'aeroport de Munic durant el cap de setmana.

"Però com se sol dir en castellà: Nuestro gozo en un pozo. Hem hagut de quedar-nos a Madrid, a causa de la vaga a l'aeroport de la capital bavaresa. Així que així estem, en aquest pla, amb aquestes cares que ho diuen tot", va sentenciar l'artista.

Com era d'esperar, l'última publicació de Marta Vaquerizo no va passar per res desapercebuda entre els seus seguidors. Tant és així que molts d'ells no van voler deixar passar l'ocasió per enviar-li tot el seu suport.

"En una altra ocasió serà! A mal moment, bones cares", li va assegurar una de les seves seguidores. "Ja hi haurà una altra oportunitat, sou joves", li va escriure una altra usuària d'Instagram, en un intent per donar ànims a la parella.

Fins i tot, el mateix Mario Vaquerizo va trencar el seu silenci per reaccionar a les últimes paraules de la seva germana, Marta Vaquerizo. Tanmateix, a diferència de la resta d'internautes, l'artista només va compartir tres cors vermells.