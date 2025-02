Mario Vaquerizo i Alaska confirmen la seva millor notícia: 'Què bé tornar a…'

Mario Vaquerizo ha tornat a sorprendre els seus seguidors amb una gran notícia. A través de les seves xarxes socials, el cantant ha volgut compartir l'última hora sobre la seva vida i el seu futur musical. Ho ha fet amb una imatge a Instagram on apareix juntament amb el seu grup, Nancys Rubias, i la seva inseparable Alaska i on ha escrit: "Que bé tornar a fer com abans".

En la fotografia, Mario ha escrit un missatge clar: “Nancys Rubias tramant coses molt interessants sota la supervisió de la grupie favorita Alaska. Que bé tornar a fer com abans”.

Amb aquestes paraules, ha confirmat el que els seus fans estaven esperant. Les Nancys Rubias estan llestes per tornar als escenaris el 2025.

Mario Vaquerizo, marit d'Alaska, confirma la seva última hora

Després de mesos d'incertesa després del seu accident, Mario Vaquerizo ha volgut deixar clar que la seva recuperació avança. I ho ha fet amb un altre missatge a xarxes socials.

En una segona imatge, l'artista ha escrit: “Fa quatre mesos que no començo la setmana a cop de cabellera. Però seguim en el camí, bellugant la cua. Tornarem als bons costums”.

Aquestes paraules han estat rebudes amb entusiasme pels seus seguidors. Durant els últims mesos, Mario ha hagut de frenar la seva activitat musical a causa d'una lesió al coll.

El seu accident, que va ocórrer fa quatre mesos, el va obligar a prendre's un respir en la seva agenda. Però ara, el cantant deixa clar que està cada vegada millor i que molt aviat podrà tornar a entregar-se completament sobre l'escenari.

Alaska és el pilar fonamental de Mario Vaquerizo en la seva recuperació

Alaska, com sempre, ha estat al seu costat en aquest procés. La cantant ha estat el seu suport incondicional i ara celebra juntament amb ell aquest retorn tan esperat. Les Nancys Rubias, per la seva banda, ja estan preparades per al que ve, la banda es troba ultimant els detalls per al que promet ser un any ple de concerts.

Els seguidors del grup no han trigat a reaccionar a la notícia. En els comentaris de les seves publicacions, els missatges d'ànim i felicitat s'han multiplicat. Molts han destacat les ganes que tenen de veure'ls novament en directe i han celebrat la recuperació de Mario.

Amb aquest anunci, queda clar que el 2025 serà un any molt especial per a Mario Vaquerizo, Alaska i les Nancys Rubias. El seu retorn als escenaris està cada vegada més a prop i els seus fans ja compten els dies per tornar a gaudir de la seva energia i el seu inconfusible estil. Que bé tornar a fer com abans!