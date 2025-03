Això és el que la reina Letícia ha fet amb els guardaespatlles de la princesa Leonor

La reina Letícia ha decidit augmentar la seguretat de la princesa Leonor després de les recents filtracions de la seva estada a Xile. La Casa Reial va mostrar la seva preocupació per l'exposició de la jove, que actualment es troba al vaixell escola Juan Sebastián Elcano. Sobretot, les preses en un centre comercial a Punta Arenas sortides del circuit tancat de les càmeres de seguretat, una cosa totalment il·legal.

Arran d'aquests esdeveniments, el que ha fet la reina Letícia amb els guardaespatlles de Leonor és augmentar-ne el nombre. Així les coses, s'ha intensificat el control de la seva seguretat a bord del vaixell i en els seus desplaçaments internacionals. Aquesta mesura pretén protegir la intimitat de l'hereva sense restringir l'accés a la premsa en esdeveniments oficials.

La reina Letícia pren una decisió amb la seguretat de la princesa Leonor

La recent polèmica de la princesa Leonor a Xile ha generat un gran debat sobre fins a quin punt existeix llibertat de premsa. Si bé es tracta de donar normalitat a certs aspectes de la vida de l'hereva, hi ha certs límits que no s'han de creuar. Les imatges filtrades en les últimes setmanes, en particular de la princesa en banyador o gaudint d'una cervesa, han inquietat la reina Letícia.

En aquest sentit, el que ha fet la reina amb els guardaespatlles de Leonor ha estat incrementar-ne el nombre. Encara que els reis adverteixen a Leonor sobre ser prudent en els seus comportaments durant el seu temps lliure, hi ha aspectes que s'escapen del seu control. Com qualsevol jove de la seva edat, té dret a divertir-se, però qualsevol moment de la seva vida és objecte d'anàlisi.

Això inquieta molt a la reina Letícia, que no vol que la imatge de la princesa Leonor vagi més enllà de la seva imatge institucional. Monarquia Confidencial ha pogut confirmar que la Casa Reial ha emès noves directrius per evitar més filtracions indesitjades.

Aquestes inclouen una supervisió més estricta de les comunicacions i la informació compartida des del vaixell. Aquesta decisió forma part d'un esforç per equilibrar la vida privada de l'hereva amb el seu rol institucional i protegir-la.

La reina Letícia blinda per complet la princesa Leonor

Les recents filtracions sobre la vida personal de la princesa Leonor han causat malestar a la Zarzuela, que va emetre un comunicat el passat dilluns. Ara ha estat la reina Letícia qui ha fet un pas més incrementant l'equip de seguretat de la seva primogènita. Com a mare, ha expressat la seva preocupació per la seguretat de la seva filla, cosa que ha portat a la decisió de reforçar-ne la protecció.

La Casa Reial va denunciar públicament la filtració de les imatges a Xile, amenaçant d'emprendre accions legals. Això, al seu torn, ha fet que la fiscalia xilena obri una investigació per trobar els culpables d'aquesta filtració. Un moviment sense precedents de la Zarzuela que deixa entreveure el malestar que aquesta situació ha generat al palau.

Per a la reina Letícia això no és suficient i ha reclamat més vigilància sobre la princesa Leonor amb mesures més estrictes. Mesures que van des d'una major cobertura dins de l'Elcano, fins a protocols més rigorosos durant les seves activitats públiques.

Tot això sense que aquesta decisió entorpeixi la tasca dels mitjans de comunicació. Letícia coneix molt bé el deure de la premsa d'informar i no desitja que l'increment de la seguretat suposi un impediment.

Malgrat les noves restriccions, la Casa Reial continua compromesa amb l'accés a la premsa durant esdeveniments oficials. No obstant això, la seguretat i la privacitat de Leonor s'han convertit en prioritats absolutes per a la reina Letícia. La imatge de la princesa és ara un tema prioritari, i qualsevol amenaça a la seva privacitat serà gestionada amb màxima cautela.