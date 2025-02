Alaska s'estrena a 'El Programa de AR' causant una nova polèmica: 'La vida és...'

Durant la seva estrena a El Programa de AR, Alaska ha generat un gran enrenou al plató en compartir la seva opinió sobre la polèmica relacionada amb el cas de Jenni Hermoso. "La vida és molt complicada", ha assegurat la cantant i col·laboradora de televisió.

Aquest mateix matí, ha començat el judici contra Luis Rubiales, expresident de la Real Federación Española de Fútbol, pel petó no consentit que li va fer a aquesta jugadora de futbol.

Després d'un any i mig d'espera, Jenni Hermoso s'ha assegut davant del jutge per donar la seva versió dels fets. "Rubiales em va agafar el cap amb força, no vaig poder reaccionar", ha assegurat la futbolista.

Com era d'esperar, aquesta notícia no ha passat per res desapercebuda per als mitjans de comunicació. Tant és així que, durant la seva reestrena, El Programa de AR ha dedicat part de la seva emissió a comentar aquesta polèmica, debat en el qual ha col·laborat la cantant Alaska.

Tot i que ja havia col·laborat amb Ana Rosa Quintana a les tardes, gràcies al retorn d'aquest conegut format, l'artista s'ha estrenat als matins de Telecinco. Moment en què no ha tingut manies a donar la seva opinió sobre el polèmic petó de Luis Rubiales a Jenni Hermoso.

Alaska no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de posicionar-se al costat d'aquesta coneguda jugadora de futbol. Tant és així que ha volgut destacar com la perjudicada tot aquest tema a nivell econòmic i laboral.

Alaska obre un important debat durant la seva estrena a El Programa de AR

Aquest dilluns, 3 de febrer, Alaska s'ha estrenat com a col·laboradora de El Programa de AR. I ho ha fet donant la seva opinió sobre un dels temes de més actualitat: el judici de Jenni Hermoso contra Luis Rubiales.

Un dels seus companys ha posat el focus sobre les "conseqüències" que ha tingut el gest que va tenir Luis Rubiales amb Jenni Hermoso a la final del Mundial d'Austràlia.

"Al final, ella està parlant de les seves conseqüències... Serà important el tema de les conseqüències per poder mesurar el dany que ha causat aquest fet", ha assegurat el company d'Alaska.

A més, ha assenyalat que "el jutge ha demanat també que es conegui si ella ha concedit exclusives o ha guanyat diners" amb tot aquest escàndol. Una petició que ell no aconsegueix entendre:

"Fixa't com és aquest concepte antiquat que encara tenim a vegades de la Justícia. Vostè vol saber el que ha guanyat, però no el que ha perdut. No li diu vostè: «Escolti, aquesta senyora quant ha facturat en els últims quatre anys i quant ha deixat de facturar?»".

En aquest moment, Alaska no ha tingut manies a donar suport a la futbolista davant de tota l'audiència de Telecinco. "Aquests comptes es poden fer perquè la vida és molt complicada i, a vegades, t'aparten d'una feina per altres qüestions...", ha explicat la tertuliana a continuació.