Ja és oficial: Antonio David Flores confirma el secret a veus de Carlota Corredera

Antonio David Flores ha reaccionat a la notícia del fitxatge de Carlota Corredera per Tentáculos, l'espai de Ten que substituirà Ni que fuéramos. El malagueny ha donat a conèixer alguns secrets que fins ara no se sabien de la que va ser cara visible de Sálvame. Flores, que es referia a la gallega com el 'braç armat de La Fábrica de la tele', avançava detalls del nou programa.

L'ex de Rocío Carrasco, qui s'ha declarat en diverses ocasions enemic de Carlota Corredera, deixava caure que aquesta es va queixar "suaument del seu acomiadament de Mediaset". Segons el youtuber, ella va amenaçar que "algun dia explicaria la veritat del seu acomiadament".

AD REACIONA A CARLOTA ten-taculos

No obstant això, continuava l'exguàrdia civil, la de Vigo es va quedar aquí. Una amenaça que "va guardar a la recambra per si algun dia algú li demanava tornar a Telecinco", aclaria Antonio David. "Somiar és gratis", continuava el que també va ser col·laborador de Telecinco, recordant el mal que, segons ell, en el seu dia Corredera va provocar a moltes famílies.

Antonio David Flores sentencia a Carlota Corredera abans de l'estrena del seu nou espai

Més enllà del seu passat professional, el pare de Rocío Flores es fixava en el nou projecte televisiu de Carlota Corredera. Antonio David assegurava que el nom de l'espai, Tentáculos, li ve "com anell al dit".

Antonio David, deixant a la vista la seva ironia, comparava a Carlota Corredera amb Úrsula, el personatge amb forma de pop que apareixia a la pel·lícula infantil de dibuixos animats La Sirenita. Una vilana que, a més, no surt del tot ben parada en la citada ficció.

Tentáculos, que s'estrenarà aquest dimecres a les sis i mitja de la tarda, tindrà una durada de tres hores i comptarà amb diversos apartats. Un espai diari, que tal com avançava Flores al seu canal, abordarà l'actualitat del món cor i comptarà a més amb experts col·laboradors i tertulians de prestigi.

"Li desitjo moltíssima sort", deixava anar el malagueny mirant a càmera, no sense certa ironia. I recordava que el retorn de la periodista a la petita pantalla es produeix diversos anys després de la seva sortida de què va ser la seva cadena durant més d'una dècada.

Antonio David ha recordat com va ser el final de Carlota Corredera a Telecinco

Carlota Corredera torna a estar en actiu. La seva última època va ser convulsa, sobretot coincidint amb l'emissió del documental de Rocío Carrasco.

Després de ser apartada de Mediaset, Corredera, segons ha reconegut ella mateixa en una recent entrevista, ho va passar "malament". De fet, admetia que va aconseguir sostenir-se gràcies al fet que va acudir a "teràpia".

Carlota Corredera, a més, va explicar que va deixar de veure Telecinco perquè "em feia mal" i va témer que el telèfon no tornés a "sonar". Ha estat ara quan li ha arribat aquesta nova oportunitat que amb ganes esperava i que li permetrà de nou posar-se davant de la càmera. Una nova feina a la qual Antonio David Flores ha volgut referir-se fins i tot abans de la seva estrena.