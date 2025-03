Marieta trenca a plorar després de sentir Suso Álvarez: 'T'ho dirà tothom'

Marieta no ha pogut contenir el plor en sentir les últimes paraules que li ha dedicat Suso Álvarez. “No et diré el tros de concurs que has fet perquè t'ho dirà tothom”, ha assegurat el col·laborador, molt orgullós de la seva parella.

La tercera edició de GH Dúo està a punt d'arribar a la seva fi. Serà el pròxim dimarts, 4 de març, quan un dels quatre finalistes s'alci amb la victòria. No obstant això, abans de posar fi a aquesta aventura, el programa ha volgut donar-los una sorpresa molt especial.

Aquest diumenge, 2 de març, durant l'emissió de l'últim debat, Marieta i els seus companys han tingut l'oportunitat de rebre un missatge dels seus éssers més estimats. A través d'un vídeo, els concursants han sentit el suport i afecte dels seus familiars i amics.

No obstant això, i encara que tots els finalistes han aconseguit commoure els espectadors, la participant de La isla de las tentaciones s'ha convertit en el centre de totes les mirades.

Després d'emocionar-se amb el missatge que ha rebut del seu gran amic Sergio, Marieta ha estat la següent a rebre informació de l'exterior. Moment en què ha pogut veure i escoltar el seu xicot, Suso Álvarez, després de setmanes distanciats.

No obstant això, el que realment ha aconseguit emocionar la finalista han estat les paraules que li ha dedicat la seva actual parella sentimental. “No et diré el tros de concurs que has fet perquè t'ho dirà tothom i no pararàs de sentir-ho”, ha assegurat Suso.

Marieta, entre llàgrimes en sentir Suso Álvarez: “No et diré el tros de concurs que has fet”

Durant tot el seu pas per GH Dúo, han estat diverses les ocasions en què Marieta ha deixat al descobert com de molt significa Suso Álvarez per a ella. Tant és així que ha arribat a assegurar que “a Madrid només” el té a ell.

Ara, a les portes de la final, el tertulià ha aprofitat l'ocasió per demostrar-li a la seva parella l'amor que sent cap a ella i com de molt l'està recolzant. I ho ha fet a través d'aquest emotiu vídeo.

Marieta no ha pogut evitar ensorrar-se en veure el vídeo que li havien preparat els seus amics i familiars. No obstant això, la seva emoció ha augmentat de manera considerable quan ha vist Suso Álvarez a la gran pantalla de la casa:

“Et trobem moltíssim a faltar. No et diré el tros de concurs que has fet perquè t'ho dirà tothom i no pararàs de sentir-ho. I res, vida meva, només volem enviar-te aquest vídeo d'amor perquè t'impregnis, t'estimem moltíssim i t'estem esperant aquí”.

D'altra banda, dues de les seves íntimes amigues de La isla de las tentaciones 7 també han volgut aprofitar l'ocasió per mostrar-li tot el seu suport a Marieta. Moment en què la finalista s'ha trencat.

“Que t'ho mereixes! Que t'ho creguis! Tens a moltíssima gent donant-te suport, ets la nostra guanyadora”, li ha dit María Aguilar. “Ets la meva guanyadora incondicional, de tots els realities haguts i per haver”, ha afegit Ana.