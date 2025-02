Llàgrimes a 'GH Dúo' després del que ha explicat Marieta sobre Suso: 'Mai ho esperes'

Marieta ha aconseguit emocionar l'audiència de GH Dúo amb l'últim que ha explicat sobre la seva relació sentimental amb Suso. Entre llàgrimes, la concursant ha fet una inesperada, però emotiva confessió: “El canvi mai te l'esperes”.

Des que va trepitjar per primera vegada la casa de Guadalix de la Sierra, han estat diverses les ocasions en què la jove ha parlat sobre la seva actual parella sentimental. No obstant això, en els últims dies, la d'Elx ha fet un pas més enllà.

A les portes de la gran final, Marieta s'ha obert com mai amb els seus companys i ha parlat sobre alguns aspectes de la seva vida més privada. Entre ells, com ha canviat el seu dia a dia des que va deixar de ser una persona anònima.

Per això, aquest dimarts 25 de febrer, Ion Aramendi ha volgut aprofitar l'emissió de GH Dúo: Límite 48 horas per preguntar-li a la nòvia de Suso sobre aquest tema.

Encara que està molt agraïda per tot el que ha succeït aquest any, Marieta no ha tingut cap problema a l'hora d'assegurar que li ha costat adaptar-se a la seva nova vida:

“M'ha agafat en el procés d'adaptació d'una vida completament diferent de la que tenia fa un any. Jo fa un any era una noia anònima que treballava en un hospital, que vivia amb els seus pares, a la seva ciutat de sempre, amb les seves amigues de sempre”.

Després d'aquesta profunda reflexió, Marieta no ha pogut contenir les llàgrimes en parlar del seu nòvio Suso i de com significa per a ella. I és que, segons ella mateixa ha confessat, s'ha convertit en el seu principal suport a Madrid.

Marieta emociona l'audiència de GH Dúo en parlar del seu nòvio Suso

Tal com ha assegurat Marieta en aquests últims dies, “en un any he canviat de feina, de ciutat, de casa i tinc una parella estable, que mai he tingut”. “Em va costar molt deixar la meva ciutat, ho he passat una mica malament per això, soc molt familiar”, ha afegit a continuació.

No obstant això, i malgrat que “troba a faltar” la seva família, la finalista de GH Dúo ha deixat molt clar que “li encanta” la seva actual vida amb Suso. Moment en què ha deixat al descobert com significa per a ella la seva actual parella sentimental.

Visiblement emocionada, Marieta ha assegurat que “el canvi mai te l'esperes”. “Sortir de la teva zona de confort, però també és veritat que tinc el millor company”, ha aclarit entre llàgrimes.

En un altre moment de la setmana, la concursant de GH Dúo també va parlar amb el Súper del paper tan important que actualment exerceix Suso en la seva vida lluny de la seva ciutat:

“Elx m'encanta, conec a tothom... Això a Madrid no ho tinc, ho he triat jo, però ho trobo a faltar, a la meva àvia... Jo a Madrid només tinc a Suso”.