Tensió a 'GH Dúo' pel que Miguel Frigenti ha explicat sobre José María Almoguera

La tensió es va apoderar del plató de GH Dúo dimarts passat. Tot va ocórrer arran d'una interrupció de Miguel Frigenti mentre Carmen Borrego parlava emocionada sobre la seva mare, María Teresa Campos. El detonant va ser una reflexió del seu fill, José María Almoguera, dins de la casa.

"Ella estaria molt orgullosa d'ell i realment ha estat l'home de la seva vida, perquè va ser el seu primer net baró. Veure'l parlar de la meva mare així, m'emociona, l'hauria defensat a mort", va expressar Carmen Borrego. Les seves paraules van commoure el públic i els col·laboradors al plató.

José María Almoguera havia recordat amb tendresa la seva àvia. "Ha estat una àvia que li ha donat amor, educació i li ha inculcat molts valors", va apuntar la seva mare, amb la veu entretallada.

Tensió a GH Dúo després del que Miguel Frigenti ha dit sobre José María Almoguera

L'atmosfera es va impregnar d'emoció. "No vull que el meu fill es criï sense àvia", va confessar el finalista, provocant les llàgrimes de Carmen Borrego. Les seves paraules semblaven un missatge clar per a la seva audiència.

Tanmateix, quan l'emotivitat dominava el moment, Miguel Frigenti va irrompre sense contemplacions. "Sense treure-li un àpex de credibilitat al seu discurs perquè em crec la seva emoció. He de dir que em sembla molt d'oportunista aquest discurs tan blanc i familiar a una setmana de la final", va sentenciar l'exconcursant.

Les reaccions no es van fer esperar, una barreja d'aplaudiments i xiulets va recórrer el plató. Però Frigenti no es va detenir: "Tu has comentat aquest concurs durant anys. He estat seguidor de la teva família en aquella rotllana on comentàveu Gran Hermano, la teva mare i la teva germana entrevistaven els concursants".

"I si aquest concurs depengués de mobles com el teu fill, no hauries pogut haver treballat comentant aquest programa. Perquè ha estat el no-res més absolut", ha confessat Miguel traient prestigi al concurs de José María Almoguera.

Miguel Frigenti fa saltar les alarmes al plató de GH Dúo després de les seves paraules sobre José María Almoguera

Les paraules de Frigenti van desfermar la fúria de Carmen Borrego. La filla de María Teresa no va ocultar el seu enuig. "T'acabes de carregar un moment tan bonic", li va retreure.

Però el col·laborador va insistir. "A dies de la final li ve genial vendre un altre fascicle més de la seva trama amb la seva mare". Segons Frigenti, era una estratègia per netejar la imatge d'un concursant que, segons ell, ha donat poc contingut al programa.

El xoc va ser inevitable. Les mirades tenses, els gestos aïrats i el debat encès van marcar el moment. Una situació que va deixar clar que GH Dúo segueix generant fortes confrontacions pocs dies abans de la gran final.