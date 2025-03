Màxima felicitat: ningú esperava el que han destapat sobre Elisabet de Bèlgica

La monarquia belga segueix generant un gran interès dins i fora del país. Amb el rei Felip al tron des de 2013, totes les mirades estan posades en la seva filla, la princesa Elisabet, qui serà la primera dona a ocupar el tron de Bèlgica.

La creixent popularitat de la princesa indica que els belgues la veuen com la figura clau per al futur de la corona. El periodista Wim Dehandschutter, un dels experts en la família reial belga, ha analitzat aquest escenari en una entrevista amb Vanitatis.

El seu nou llibre, Darrere els murs de Palau, recull detalls sobre la casa reial i el paper que exercirà Elisabet en els pròxims anys. La gran incògnita és quan arribarà el seu moment de regnar i com s'està preparant per a això.

Elisabet de Bèlgica, la gran aposta per al futur de la monarquia

Als seus 23 anys, la princesa Elisabet ja s'ha convertit en un símbol de la renovació de la monarquia belga. La seva imatge és àmpliament acceptada, i la seva popularitat ha superat fins i tot la de la reina Matilde.

El seu carisma, intel·ligència i preparació acadèmica fan que molts la vegin com la garantia d'estabilitat per a la institució. Segons Dehandschutter, la monarquia del segle XXI depèn en gran manera de la connexió emocional que els ciutadans sentin amb els seus membres.

Elisabet de Bèlgica ha aconseguit despertar aquest interès, com es va evidenciar en l'expectació que va generar el seu divuitè aniversari. La seva presència en esdeveniments i la proximitat amb el públic han reforçat la imatge d'una futura reina preparada per assumir el lideratge.

Quan pujarà al tron Elisabet de Bèlgica?

Encara que Elisabet de Bèlgica és vista com la gran aposta per a la monarquia, el seu accés al tron no sembla imminent. El periodista sosté que la majoria dels belgues creuen que podria convertir-se en reina el 2030. No obstant això, aquest escenari no és del tot realista.

El rei Felip, llevat d'imprevistos, podria seguir al tron almenys fins al 2040, cosa que permetria que la seva filla adquirís més experiència. En els pròxims anys, s'espera que Elisabet assumeixi més compromisos oficials i reforci la seva presència tant a Bèlgica com a l'estranger.

El futur de la monarquia belga sembla estar en bones mans amb la princesa Elisabet, la imatge de la qual continua guanyant força entre els ciutadans. La seva preparació i carisma la converteixen en una hereva ideal.