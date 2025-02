Ningú espera el descuit que ha tingut Marieta dins de 'GH Dúo': 'Soc una…'

Marieta va haver de contestar aquest dimecres a GH Dúo una llista de preguntes de l'exterior que no esperava. Ni la xicota de Suso Álvarez, ni José María Almoguera o Miguel Frigenti, tots nominats, sabien qui eren els que havien formulat les citades qüestions. Marieta, davant la pregunta de si s'ha tornat "avorrida" des que s'ha enamorat, no va poder evitar replicar: "Si soc avorrida, doncs orgullosa de ser-ho".

Era Ion Aramendi qui llegia l'enunciat que definia la concursant de GH Dúo com a avorrida, persona molesta, pesada i inoportuna. "Què sents en passar de ser una guerrera a Winnie the Pooh i que els teus companys et cuidin per ser la xicota de Suso?", va preguntar directament a Marieta.

Aleshores, la il·licitana va reconèixer que no sent en absolut que els seus companys l'estiguin cuidant per ser la parella de Suso. "Al final he caigut amb les persones més afins a mi", es defensava.

Marieta ha reconegut que des que s'ha enamorat és una "avorrida"

Va ser en aquell moment quan va apuntar directament a qui l'havia definit amb aquest qualificatiu. "La persona que m'ha dit que soc avorrida és perquè no s'ha enamorat en la seva vida", tancava. Una resposta que sense ella saber-ho anava dirigida a Marta López, autora de la citada pregunta.

A continuació, arribava el torn de Miguel Frigenti. "No has estat natural i t'ha sobrat supèrbia. Creus que t'ha faltat humilitat en el concurs?", volia saber el presentador.

Aleshores el concursant de GH Dúo reconeixia que "probablement m'ha pogut faltar humilitat, perquè tots ens equivoquem". El periodista intentava defensar-se fent autocrítica, així i tot va afirmar que s'havia esforçat per ser natural: "potser per ser-ho massa m'he barallat força".

Aramendi, després de sentir Frigenti, volia saber què li havia semblat la pregunta a Marieta. La xicota de Suso va afirmar aleshores, sense saber que l'autor de la qüestió era el seu xicot, que qui preguntava això no havia estat encertat.

José María Almoguera, en sintonia amb Marieta, es pronunciava al respecte: "La veritat és que és una mica impertinent", començava dient. I afegia el fill de Carmen Borrego sobre la pregunta de Suso: "Crec que està una mica pujada de to".

Marieta desconeixia que l'autor de la pregunta a Frigenti era el seu xicot Suso Álvarez

Després de contestar a les citades qüestions, Ion Aramendi va desvetllar la gran incògnita de la nit. "Un de vosaltres aquesta nit dormirà millor", va començar dient. "L'audiència ha decidit que s'ha de salvar de l'expulsió José", va anunciar el presentador.

Una afirmació que deixava al marge de la nominació el net de María Teresa Campos i posicionava com a únics nominats a Marieta i Frigenti.

Amb l'expulsió d'un d'ells, el reality entra en una nova fase. A partir d'ara, la ronda de nominacions no es durà a terme mitjançant el procés habitual. En endavant es desenvoluparà a través d'un joc explosiu i insòlit en què participaran tots els concursants.