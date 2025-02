Confirmada l'exclusiva de María Patiño i Antonio David Flores: 'Estic molt…'

María Patiño deixa a més d'un sense paraules en confirmar una inesperada exclusiva relacionada amb el seu últim problema legal contra Antonio David Flores. "Estic molt contenta perquè m'han retornat els 120.000 euros", ha assegurat la comunicadora davant de tots els seus companys de feina.

Va ser el setembre de 2024 quan la presentadora de televisió va anunciar que havia estat absolta del delicte d'injúries i calúmnies pel qual el youtuber l'havia denunciat anys abans. Aquella sentència va marcar l'inici del desenllaç d'aquest procés judicial, que ara, cinc mesos després, està encara més a prop d'arribar al seu final.

No obstant això, tal com ha confirmat aquesta mateixa setmana Lecturas, María Patiño ha rebut una altra notícia favorable. Una informació que no va dubtar a compartir amb els seus companys de Ni que fuéramos aquest dimecres, 12 de febrer.

Després d'assegurar que estava estrenant look perquè li havien reemborsat uns diners, la periodista va voler donar més detalls al respecte. Segons va anunciar ella mateixa en directe, la justícia li ha retornat els 120.000 euros que va dipositar com a fiança en previsió d'una possible indemnització per danys i perjudicis.

"Estic molt contenta perquè m'han retornat els 120.000 euros que m'havia retingut el jutjat", va assegurar María Patiño, visiblement satisfeta amb l'última decisió que ha pres el jutge.

María Patiño confirma una exclusiva relacionada amb Antonio David Flores

A més, María Patiño no va dubtar a compartir amb tota l'audiència de TEN el punt en què es troba el seu últim i sonat enfrontament legal contra Antonio David Flores:

"Encara no hi ha una resolució definitiva, però el jutge considera que aquests diners mai se m'haurien d'haver retingut. A l'espera de la resolució formal, torno a tenir els meus diners".

Per conèixer l'origen d'aquest enfrontament legal entre María Patiño i Antonio David Flores, cal remuntar-se a 2021. En aquell moment, la presentadora va fer un comentari sobre ell a Socialité, poc després de l'emissió de la docuserie de la seva exdona.

En aquesta producció audiovisual, Rocío Carrasco va trencar el seu silenci després de 20 anys per parlar sobre l'infern pel qual, segons ella, va haver de passar al costat del youtuber. No obstant això, després d'aquest relat, les coses es van complicar per a ell.

Tal com es va anunciar en aquell moment, van aparèixer a Màlaga diversos cartells en què es titllava de "maltractador" a Antonio David Flores, acte que no va trigar a denunciar públicament.

No obstant això, María Patiño no va tenir cap problema a assegurar, a través del seu programa de Telecinco, que havia estat ell mateix qui havia omplert els carrers de Màlaga amb aquests pamflets. I tot per "fer pena i victimitzar-se".

Va ser llavors quan Antonio David Flores va decidir posar aquest tema en mans de la justícia i va sol·licitar formalment una condemna de "dos anys i mig de presó" per a la comunicadora.