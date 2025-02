La família de Raphael i Natalia Figueroa confirma el millor: ‘El tractament…’

Diverses setmanes després que Raphael patís un important contratemps de salut, alguns membres de la seva família han trencat el seu silenci per confirmar la millor de les notícies. Tal com han assegurat, "el tractament" que està seguint el marit de Natalia Figueroa "funciona d'una forma eficaç i progressiva".

Va ser el passat 17 de desembre quan es van encendre totes les alarmes al voltant del cantant. Aquell dia, el de Linares va haver de ser traslladat d'urgència a l'Hospital Clínic San Carlos després de començar a trobar-se malament durant la seva visita al plató de La Revuelta.

Però tan sols 24 hores després, Raphael va ser traslladat a l'Hospital 12 de Octubre. Després de passar 10 dies ingressat a les seves instal·lacions, els metges li van diagnosticar "un limfoma cerebral primari amb dos nòduls cerebrals a l'hemisferi esquerre".

No obstant això, i encara que li van permetre continuar "de forma ambulatòria" amb el tractament que li havien posat, es va confirmar que Raphael s'havia vist obligat a cancel·lar la seva última gira musical. Però ara, tot apunta que la situació del marit de Natalia Figueroa ha canviat completament.

Tal com ha pogut saber el portal de notícies Informalia a través de fonts familiars, "el tractament funciona d'una forma eficaç i progressiva". "Un dels nòduls ha desaparegut completament i a l'altre li queda només una part", han afegit a continuació.

Alguns familiars de Raphael i Natalia Figueroa acaben de confirmar la millor de les notícies. Setmanes després que es fes oficial el diagnòstic del cantant, sembla que el tractament està donant fruits.

Tant és així que, gràcies a la medicina, "un dels nòduls" que presentava el cantant "ha desaparegut completament i a l'altre li queda només una part". Per això, davant aquesta situació tan favorable, aquests confidents han assegurat que "podria tornar als escenaris aquest mateix any".

Després de conèixer el seu diagnòstic, els metges van recomanar a Raphael "una temporada indefinida de descans i repòs". Motiu pel qual el marit de Natalia Figueroa es va veure obligat a cancel·lar tots els seus concerts.

Entre ells, no només es trobaven les actuacions que el de Linares tenia preparades per al passat 20 i 21 de desembre al WiZink Center de Madrid. A més, també va haver de posposar de forma indefinida la seva gira Victoria, tour que havia de portar a principis de 2025 per diversos països d'Amèrica.

No obstant això, i després de conèixer els grans avenços que està experimentant la salut de Raphael, no seria desbaratat pensar en el seu possible i esperat retorn als escenaris.

A més, aquestes fonts han confirmat al citat mitjà que Raphael es troba "tranquil" i que, a més de rebre els seus fills i nets, també gaudeix de la visita d'amics. Amb ells, el cantant manté converses que reflecteixen esperança i la seva ferma determinació de seguir endavant.