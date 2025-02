Ningú no havia imaginat l'últim de Cayetano Rivera i Eva González: 'Un malentès'

Cayetano Rivera i Eva González es troben involucrats en la darrera polèmica que ha afectat els descendents de Paquirri. Ningú hauria imaginat que tots dos rebutjarien un dels capots del reconegut mestre. Segons va relatar la propietària, el rebuig es va deure a "un malentès" relacionat amb la data de la trobada, cosa que va fer que perdessin l'interès.

La dona va aclarir que aquestes pertinences no tenen relació amb Isabel Pantoja. Segons les seves declaracions, va heretar aquests objectes d'un apoderat proper al torero, i el seu objectiu actual és vendre'ls. Abans de posar-los a la venda, la dona va intentar posar-se en contacte amb Cayetano i Eva per oferir-los-hi, però no van mostrar interès a recuperar-los.

Cayetano Rivera i Eva González, esquitxats per la darrera polèmica familiar

Cayetano Rivera i Eva González protagonitzen un dels episodis menys esperats del clan Rivera-Ordóñez. Després d'anys batallant amb Isabel Pantoja per aconseguir les pertinences de Paquirri, han desaprofitat una gran oportunitat. Recentment, s'ha descobert que alguns dels capots del torero han estat posats a la venda.

La seva propietària va donar la cara a TardeAR per explicar per què tenia en el seu poder aquestes pertinences de Paquirri, i el motiu de la seva venda. El que ningú s'imaginava és que Cayetano i Eva rebutjarien recuperar-les per "un malentès".

"Vaig parlar amb Cayetano i Eva González, que van venir a Barbate a veure el seu oncle quan s'estava morint", va explicar. Segons el relat de la dona, els va informar que tenia el capot i els va oferir donar-l'hi, però mai van venir a buscar-lo. "Hi va haver un malentès amb el dia de la trobada i ja no es van interessar més", ha assenyalat.

D'altra banda, tampoc Fran va mostrar gens d'interès en les pertinences del seu pare, cosa que resulta sorprenent. Durant anys els germans Rivera han lluitat contra Isabel Pantoja per la recuperació dels objectes de Paquirri, donada la importància sentimental dels objectes. No obstant això, ara que tenien ocasió de recuperar alguns dels capots, els germans Rivera no s'han interessat en ells.

Cayetano Rivera i Eva González van rebutjar el capot de Paquirri

L'origen dels capots ha generat també gran curiositat. La propietària va assegurar que els objectes no pertanyen a la tonadillera i que els va rebre d'un apoderat de Paquirri. En no ser una persona interessada en el món de la tauromàquia, va explicar que no desitja conservar-los i que la seva intenció és vendre'ls.

"No soc aficionada i no els vull", va explicar sobre els motius que l'han portat a posar-los a la venda. Manuel Díaz 'El Cordobés', gran amic de Cayetano i Fran, es va mostrar sorprès en conèixer tota la història. Sobretot, que els dos fills de Paquirri no s'haguessin interessat per aquests capots.

"Des d'aquí demano una cosa: que si us plau els regali als seus fills", va sol·licitar Manuel. No obstant això, segons el testimoni de la propietària, això va ser el primer que va fer quan va voler desfer-se'n. Però ni Fran, ni Cayetano, ni Eva van mostrar el més mínim interès a recuperar-lo.

Per ara, els dos capots continuen disponibles en una plataforma de venda en línia. Un d'ells s'ofereix per 1.000 euros, mentre que l'altre té un preu de 4.800 euros. Els objectes es troben ubicats en dues ciutats diferents: Còrdova i Barbate.

Aquesta nova polèmica relacionada amb l'herència de Paquirri continua sumant titulars i contribuint al misteri que envolta les seves pertinences. A més, segons la periodista Leticia Requejo, alguns objectes suposadament robats del torero es troben actualment a Sevilla, a casa d'una amiga de la cantant.