Laura Madrueño revela l'estat de salut de Terelu Campos a Hondures: 'Està molt...'

Durant l'última emissió de Supervivientes 2025, Laura Madrueño ha fet saltar totes les alarmes en revelar quin és l'actual estat de salut de Terelu Campos als Cayos Cochinos. "Està molt cansada, li tremolen les cames", ha assegurat la presentadora davant de tots els televidents.

Aquest diumenge, 16 de març, aquest reality ha tornat a Telecinco amb la segona gala de Conexión Honduras. Programa que ha estat marcat per l'arribada de Carmen Alcayde als Cayos Cochinos com a concursant oficial.

Però, sens dubte, un dels moments que més ha cridat l'atenció ha estat el protagonitzat per Terelu Campos. I és que, tot i no estar obligada per la seva condició de fantasma de futur, la col·laboradora de televisió ha decidit participar en el joc de recompensa del dia.

No obstant això, res no ha sortit com ella esperava. Tant és així que, fins i tot, ha hagut de ser atesa pels metges del programa. Notícia que Laura Madrueño s'ha vist obligada a compartir en ple directe: "Terelu no pot més, està molt cansada".

Laura Madrueño revela el motiu pel qual Terelu Campos ha estat atesa pels metges

Aquest diumenge, Laura Madrueño ha inaugurat La Liga de los Dioses, una sèrie de jocs en què els concursants han mesurat les seves forces per aconseguir importants recompenses.

En aquesta ocasió, els habitants de Playa Calma i Playa Furia han hagut d'enfrontar-se a tres desafiaments eliminatoris. I ha estat en la primera d'aquestes proves quan l'equip mèdic ha hagut d'atendre de forma urgent Terelu Campos.

Els primers a disputar el primer joc de recompensa, anomenat El camino de Hermes, han estat els concursants de Playa Calma. En ell, els supervivents han hagut de fer un recorregut sobre dos cubs i sense caure en cap moment per aconseguir una bandera.

A continuació, han hagut de fer el mateix camí de tornada el més ràpid possible. Finalment, ha estat Álex qui s'ha alçat amb la victòria i s'ha classificat directament per a la prova final.

Un cop ha vist els seus companys, Terelu Campos s'ha animat a participar juntament amb els habitants de Playa Furia, i així mateix ho ha comunicat la mateixa Laura Madrueño.

"Terelu és aquí amb ells i provarà el joc. Com a fantasma del futur, no hauria de jugar, però ho intentarà com una gran supervivent", ha assegurat la presentadora de televisió.

No obstant això, segons després de començar el desafiament, s'han encès totes les alarmes al voltant de Terelu Campos. I és que, encara que al principi ha anat a poc a poc col·locant els seus cubilets, no ha aconseguit completar-lo amb èxit: "No puc... Ho he donat tot, però no puc".

No obstant això, el moment més crític ha estat quan Laura Madrueño ha assegurat que la concursant ha hagut de ser atesa pels metges d'aquest conegut reality:

"Terelu no pot més, està molt cansada, li tremolen les cames. Ara beurà una mica d'isotònic. L'equip mèdic és amb ella, que està una mica marejada".

Després de ser atesa, ha estat la mateixa tertuliana qui ha volgut tranquil·litzar els seus familiars. "Que tothom es tranquil·litzi, que m'ha tractat el doctor perquè aquí l'equip és estupend", ha assegurat amb fermesa.