Comunicat urgent sobre Montoya i Anita des de ‘Supervivientes’: ‘Sí, és veritat’

Hores abans de retrobar-se a Supervivientes amb Montoya, Anita va tenir ocasió de parlar amb Carlos Sobera. L'exconcursant de La isla de las tentaciones va explicar què espera de la seva estada a Hondures i del fet de tornar a estar a prop de la seva exparella. “Sí, és veritat que després del retrobament hem tingut contacte, tant bo com dolent, ens continuem estimant, però no és sa”, reconeixia la catalana.

Anita Williams es va sincerar sobre la relació que té actualment amb Montoya: “Avui dia no estem junts”, sentenciava. Tot i això, ella va confessar que tots dos s'han vist després de finalitzar La Isla de las Tentaciones.

Tot i deixar a la vista que la seva història no ha acabat de la millor manera, la televisiva afirmava, visiblement emocionada, que continua recordant la seva exparella. “No he aconseguit oblidar-lo, continuo enamorada de Montoya. L'he estimat moltíssim i em serà molt difícil oblidar-lo”.

Surt a la llum el que en realitat succeeix entre Anita i Montoya

Segons la mateixa Anita, ella i Montoya van mantenir una sincera conversa. “Em va dir que no havia marxat amb mi per la seva imatge, que ho havia d'entendre”, va assegurar. Després han continuat mantenint el contacte i abans que ell viatgés a Hondures: “Va ser més tirant cap a malament que cap a bé”.

De la seva estada al reality al costat de Montoya, Anita admetia que espera “un tracte cordial” per part del concursant de Supervivientes. La jove deixava clar que no porta res pensat d'antuvi: “Prefereixo que flueixi tot i a veure què passa”.

Amb tot, repetia que tots dos s'estimen “moltíssim, però no és sa. No és el moment, no sé com reaccionarem en veure'ns”, deixava caure sobre com imaginava el tan esperat retrobament.

Cal recordar que Anita i Montoya van donar molt de què parlar durant la seva participació a La isla de Las tentaciones. Des del començament del reality, tots dos es van convertir en els protagonistes de les seves respectives viles. Si bé ella va caure ràpidament en la temptació, ell va patir davant l'audiència i es va guanyar al públic en cada emissió.

L'ex de Montoya aclareix els seus sentiments cap al que va ser la seva parella

Finalment, el sevillà també va ser infidel a la seva xicota i, a l'hora de prendre la decisió final, va optar per abandonar l'illa sol. Anita, per la seva banda, va triar anar-se'n amb el seu temptador, Manuel, però aquest, tanmateix, la va rebutjar.

Tres mesos després de la gravació del programa, en el retrobament de La isla de las tentaciones, Anita i Montoya van confirmar que s'estimen moltíssim. Un sentiment que no és suficient perquè continuïn junts a causa del rancor que encara senten.

Ara Anita ha arribat a Hondures al costat del que va ser el seu temptador. Només el temps dirà com es desenvolupen els tres en aquesta nova aventura.