Ángela Portero anuncia la notícia més buscada de Rocío Carrasco: 'No està prohibit'

El nom de Rocío Carrasco va tornar a sentir-se fa tan sols uns dies a Telecinco. Amador Mohedano va reaparèixer a ¡De Viernes! després de més de tres anys sense trepitjar un plató de Mediaset. El germà de Rocío Jurado va deixar clar que li havien impedit parlar de la seva neboda, cosa que Ángela Portero es va afanyar a desmentir: "No està prohibit", va defensar taxativa la periodista.

"Aquí no et prohibim parlar de res", va aclarir també Santi Acosta, presentador de l'esmentat espai. No obstant això, l'andalús va insistir en la seva postura. Malgrat els intents de diversos membres del programa per negar aquesta greu acusació, el convidat justificava davant l'audiència el que havia succeït.

Ángela Portero contradiu Amador Mohedano en la seva última entrevista

"Jo no he vingut abans a aquest programa perquè deia que volia defensar la meva família", va afirmar Amador referint-se al documental que Telecinco va emetre sobre l'ex d'Antonio David Flores. "És una barbaritat molt gran i jo no ho puc permetre", va afegir Mohedano mostrant el seu desacord amb el testimoni que va aportar la seva neboda.

"Em dèieu que estava prohibit parlar amb Rocío Carrasco", va tornar a repetir novament.

Va ser llavors quan Antonio Rossi, va matisar: "Era, era", va postil·lar el tertulià. Una afirmació amb la qual va donar a entendre que, en efecte, durant un temps va estar prohibit parlar de Rocío Carrasco, però ja no ara.

Aclarit aquest punt, Amador va carregar llavors contra la filla de la seva germana, a qui va acusar d'haver-lo "tractat com un drap brut".

Cal recordar que el 2023 Mediaset va vetar certs rostres coneguts. Llavors es va deixar de parlar d'alguns famosos que havien ocupat moltes hores de televisió. En aquesta llista de noms hi havia tot el clan Jurado: Rocío Carrasco, Amador Mohedano, Gloria Camila Ortega i altres familiars.

Amador Mohedano no va amagar el seu malestar amb la seva neboda

D'un dia per l'altre van desaparèixer de les tertúlies molts dels personatges que fins aquell moment havien monopolitzat el debat. Ara, Telecinco sembla haver fet un gir a aquella estratègia. A més, també es fan últimament al·lusions directes a Sálvame, programa que, després de la seva cancel·lació, va ser esborrat de la història de la cadena que el va emetre durant 14 anys.

Ara ha estat Amador qui, diversos anys després, ha volgut manifestar el seu desacord amb el testimoni que en el seu moment va aportar a televisió la seva neboda. El de Chipiona ha hagut d'esperar fins ara per contestar a Rocío Carrasco. "Jo no vull ni veure-la", va sentenciar sense amagar el seu enuig.

Mohedano va reconèixer sentir-se ferit amb què va sentir de boca de la seva neboda al programa que Telecinco va emetre. "Els secrets que ha tret de la seva mare. Ja no tinc conversa pendent", va tancar deixant clar que no té res a parlar a aquestes altures ja amb Rocío Carrasco.