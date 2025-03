Montoya i Manuel prenen una decisió complicada a 'Supervivientes': 'És molt dur'

Montoya i Manuel han pres una complicada decisió a Supervivientes: fer les paus. Després de les tensions originades a La isla de las tentaciones, on van ser protagonistes d'un triangle amorós, semblava impossible que enterressin la destral de guerra. "És molt dur", va reconèixer Montoya després d'admetre que ell tampoc havia estat a l'altura amb Anita.

La conversa que van tenir a Supervivientes va ser intensa, plena de llàgrimes i paraules sinceres. Montoya va expressar el seu dolor en recordar l'engany i com va afectar la seva relació amb Anita, i Manuel va lamentar haver-li fet mal al d'Utrera. Finalment, van acabar demanant-se perdó mútuament i segellant la pau entre ells.

Montoya i Manuel fan un pas complicat a Supervivientes

Supervivientes va viure ahir a la nit un dels moments menys esperats per l'audiència. El trio format per Montoya, Manuel i Anita està regalant valuosos minuts que mantenen l'audiència enganxada. El seu retrobar-se a Hondures va ser el més vist i va deixar palès que la convivència entre ells no seria gens fàcil.

No obstant això, en la gala d'ahir a la nit, Manuel i Montoya van compartir el pas que han decidit fer a Supervivientes: fer les paus. Ambdós participants es van mostrar disposats a deixar enrere els rancors del passat i unir forces a Hondures. "És molt dur", va arribar a comentar Montoya després d'admetre com va afectar la seva relació el seu pas per La isla de las tentaciones.

Ningú apostava per una reconciliació entre Manuel i Montoya després de veure com van reaccionar en coincidir a Supervivientes. El viscut a La isla de las tentaciones encara no estava superat i no van trigar a sortir a la llum els retrets. No obstant això, malgrat la complicada situació, en qüestió de pocs dies, Hondures ha fet possible un canvi d'actitud inesperat.

En una conversa entre llàgrimes, Montoya i Manuel van decidir parlar obertament sobre el que va succeir a La isla de las tentaciones. El primer a fer el pas va ser Manuel, qui va admetre el seu desig de "no discutir amb tu més". "No vinc ni a ser el teu enemic ni a fer-te mal", li va dir.

Manuel va expressar el seu penediment, assegurant que si hagués sabut el mal que causaria a Montoya, no hauria tingut un acostament amb Anita. Montoya, per la seva banda, també va reconèixer la seva part de culpa. "Si no ho haguessis fet, jo no estaria així, jo també soc conseqüent, jo també la vaig espifiar, és molt dur", va confessar.

Manuel i Montoya fan les paus a Supervivientes

Ni Manuel ni Montoya van poder reprimir les llàgrimes davant l'arrencada de sinceritat que estaven experimentant. No va ser fàcil per a ells fer aquest pas, però van demostrar una gran valentia en enfrontar-se al passat. Sens dubte, el més impactant va ser la sinceritat d'ambdós a l'hora de parlar obertament sobre els seus sentiments.

Mentre Montoya confessava que encara sentia alguna cosa per Anita, també va reconèixer que el seu cor estava "trepitjat" per tot el que havia succeït. Manuel, per la seva banda, li va demanar perdó pels moments en què podria haver-li faltat al respecte. El moment va culminar amb una abraçada entre ambdós, un acte simbòlic de perdó i reconciliació.

El gir inesperat en la seva relació reflecteix com Supervivientes no només és un repte físic, sinó també emocional. Coincidir a Hondures ha fet possible que ambdós s'adonin que tenir una mala relació només empitjora la convivència i el concurs.

"Ha estat una situació dura per als tres", reconeixia Manuel en directe a Sandra Barneda després d'haver fet les paus. "Vull portar-nos el millor possible entre els tres i no vull crear conflicte ni problemes", va afegir disposat a mantenir la pau.

Per la seva banda, Montoya va admetre que veure Manuel a Supervivientes li va fer reviure el passat a La isla de las tentaciones. D'aquí la seva reacció explosiva només retrobar-se. Tot i això, la xerrada amb ell li va servir per superar-ho i començar de zero.