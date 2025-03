Anunci inesperat de Laura Madrueño sobre l'estat d'Almácor a 'Supervivientes'

Només uns dies després d'haver donat el tret de sortida a la nova edició de Supervivientes, Laura Madrueño ha encès totes les alarmes. Durant l'última emissió del reality, la presentadora ha revelat per sorpresa quin és l'actual estat d'Almácor.

Aquest diumenge, 9 de març, i després de l'exitosa estrena del passat dijous, Sandra Barneda ha pres les regnes de Conexión Honduras. Amb el suport de Laura des d'Hondures, ambdues presentadores han explicat i analitzat com han estat les primeres 72 hores dels concursants.

Encara que les condicions són extremes, a poc a poc, els supervivents han començat a adaptar-se a la seva nova rutina. Tant és així que, malgrat la fam, la falta de descans i les picades, continuen mostrant una actitud positiva i un gran entusiasme.

Però el que ningú es podia imaginar és que l'equip mèdic de Supervivientes hagi hagut d'atendre ja un dels 17 participants. I és que, després del petit ensurt que va tenir Samya en llançar-se de l'helicòpter, aquell mateix dia, Almácor també va patir un petit contratemps.

No obstant això, no ha estat fins aquest diumenge quan Laura Madrueño ha explicat amb tot luxe de detalls el que li ha succeït al cantant. “Està amb una turmellera perquè es va fer un petit esquinç”, ha assegurat la presentadora.

Laura Madrueño fa un inesperat anunci sobre l'estat d'Almácor

Per conèixer l'origen de la lesió d'Almácor, cal retrocedir fins al passat dijous, més concretament fins al tradicional bateig de fang. I és que va ser durant aquesta exigent prova quan el cantant es va lesionar un dels seus turmells.

Encara que durant el directe va passar desapercebut i el programa va seguir el seu curs amb total normalitat, el cantant va patir un petit accident pel qual va necessitar assistència mèdica després. Una informació que aquest diumenge ha compartit Laura Madrueño en ple directe.

“Almácor està amb una turmellera perquè es va fer un petit esquinç en el joc del fang i ja està molt millor”, ha assegurat amb total naturalitat Laura Madrueño.

Per sort, aquest incident no va tenir majors conseqüències i el cantant ha pogut seguir amb la seva participació a Supervivientes 2025 sense cap mena de problema.

“Com podeu veure, està participant en el joc sense problemes”, ha assegurat Laura Madrueño, mentre el raper afrontava la prova de recompensa amb normalitat i sense mostrar senyals de malestar.

No obstant això, aquest no ha estat l'últim contratemps que s'ha viscut durant la primera emissió de Conexión Honduras. I és que, tal com hem pogut veure, Beatriz Rico ha decidit abandonar definitivament la seva participació a Supervivientes.