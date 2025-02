Silenci absolut amb el que Rappel ha explicat sobre Carlo Costanzia: 'Crec que…'

Rappel ha estat un dels últims rostres coneguts a comentar el possible fitxatge de Carlo Costanzia per Supervivientes. Ni que fuéramos es feia ressò de les declaracions del futuròleg qui té clar com veuria com a concursant al nuvi d'Alejandra Rubio: "Crec que ho passarà molt malament", avançava.

El vident, qui deixava clar que ell no aniria al citat reality de Telecinco, expressava els seus dubtes sobre la participació del fill de Mar Flores. "Jo no crec que sigui un home que aguanti estar allà", insistia sobre la capacitat de Carlo de romandre a l'illa.

En les últimes setmanes, molt s'ha especulat sobre la participació de Costanzia en la pròxima edició del reality de Telecinco que podria estrenar-se a principis de març.

Rappel ha deixat clar si veu a Carlo Costanzia com a concursant de Supervivientes

Per la seva banda, Alejandra Rubio i Carlo Costanzia s'han encarregat de dissipar tots els dubtes. El fill de Mar Flores, sense desmentir directament aquestes informacions, publicava un vídeo a l'interior del seu cotxe amb la seva noia llegint la notícia al mòbil.

La parella, a través de la citada gravació, deixava clar que es tracta d'una notícia falsa. En aquest vídeo Alejandra i Carlo confirmaven que no hi havia hagut cap negociació relacionada amb el reality d'aventures de Telecinco.

La col·laboradora de Vamos a ver, per la seva banda, assegurava que ella no tenia poder per vetar concursants, referint-se a la possible participació de Jeimy Báez, ex de Carlo.

Belén Esteban es mostrava a Ni que fuéramos molt crítica amb la filla de Terelu Campos i el seu nuvi. "El vídeo del cotxe em sembla el més hortera del món", començava dient.

La tertuliana assegurava que tant Carlo com Alejandra quedarien molt malament. "Marta Riesco té àudios en què es confirma que hi ha un precontracte i s'ha fet les proves", va assegurar Esteban.

Belén Esteban assegura que hi ha àudios que confirmen que Carlo està en converses amb Supervivientes

Precisament va ser l'ex d'Antonio David Flores qui va assegurar a Ni que fuéramos que Carlo participaria a Supervivientes 2025. Segons Marta Riesco, el jove va arribar fins i tot a fer-se el reconeixement mèdic per viatjar a Hondures.

Queda per aclarir si finalment Costanzia s'atreveix amb un reality de supervivència. Mentrestant, és possible que el jove tingui ja un altre projecte televisiu entre mans. Belén Esteban avançava a Ni que fuéramos que Carlo estaria a punt de tancar el seu fitxatge per la segona edició de Bailando con las estrellas.

La col·laboradora fins i tot s'atrevia a assegurar que, segons les seves fonts, el contracte amb la productora del programa, Bulldog TV, ja estaria tancat. És qüestió de temps que s'aclareixi quin és el concurs que comptarà finalment amb la presència del gendre de Terelu Campos.