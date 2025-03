Kiko Matamoros destapa tota la veritat sobre l'últim de Carmen Borrego: 'És una…'

La polèmica entre Carmen Borrego i el seu fill, José María Almoguera, continua sumant nous capítols. Després de la seva sortida de GH Dúo, es va generar un gran enrenou sobre si la seva mare realment va intentar contactar amb ell. Mentre que Carmen va negar les acusacions, Kiko Hernández va sostenir que la trucada mai no va ocórrer.

Ara, Kiko Matamoros ha fet un pas més i ha destapat la veritat darrere d'aquesta controvèrsia. "Vull que tinguis en compte que és una víctima", va ser el que li van transmetre a Kiko sobre Almoguera en referència a la seva mare. Què és el que realment va passar? Qui diu la veritat en aquest encreuament de versions?

Kiko Matamoros destapa tota la veritat sobre l'últim de Carmen Borrego

La relació entre Carmen Borrego i José María Almoguera ha estat marcada per alts i baixos. Des que ell va ingressar a GH Dúo, mare i fill han protagonitzat un distanciament que ha captat l'atenció mediàtica. Abans de la seva entrada al reality, ambdós van intercanviar declaracions tenses, cosa que va generar gran expectació sobre el seu retrobament després del programa.

Quan José María va sortir del concurs, Kiko Hernández va assegurar a Ni que fuéramos que la seva mare ni tan sols havia intentat posar-se en contacte amb ell. No obstant això, Carmen Borrego va desmentir aquestes afirmacions. Ara, ha estat Kiko Matamoros qui ha decidit revelar el que realment va ocórrer.

Durant una conversa a Ni que fuéramos, Matamoros va revelar que va parlar amb Dani Santos, excompany de José María Almoguera a GH Dúo. Segons Dani, José María es troba profundament afectat per l'actitud de la seva mare.

"José María és un bon noi. Fixa't com l'ha utilitzat la mare. Dijous es va donar el retrobament i diumenge no s'ha dignat ni a trucar-li per preguntar-li com estava", li va comentar Santos a Matamoros.

Aquesta revelació reforça la versió de Kiko Hernández, qui ha estat taxatiu en la seva postura contra Carmen Borrego. D'acord amb les paraules de Dani Santos, José María ha passat per moments difícils a causa de la seva relació amb la seva mare.

La infància de José María Almoguera

Dani Santos també va compartir detalls més profunds sobre la història de José María Almoguera i la seva mare. En la seva conversa amb Matamoros, l'exconcursant de GH Dúo va deixar clar que el patiment del jove no és una cosa recent.

"Des que es van separar[els seus pares]ell ha viscut un infern. De soledat, abandonat per la seva mare, utilitzat. És esgarrifós com ha patit aquest noi", va afegir Santos, evidenciant el complicat vincle familiar que ha marcat la vida de José María.

Kiko Matamoros, sorprès per la cruesa d'aquestes declaracions, va voler confirmar la veracitat del que escoltava. "Com saps això?", li va preguntar a Dani Santos en la seva trobada en una discoteca de Madrid.

"Perquè he estat aquesta tarda amb ell. Tu coneixes la història de José María i la seva mare? És una víctima de la seva mare, m'ho ha explicat amb pèls i senyals", va assegurar l'exconcursant, reforçant el seu testimoni.

Carmen Borrego en el punt de mira

Les paraules de Dani Santos i la revelació de Kiko Matamoros han posat a Carmen Borrego en una situació compromesa. Si bé la col·laboradora va desmentir no haver trucat al seu fill després de la seva sortida de GH Dúo, els nous testimonis semblen contradir la seva versió.

L'escàndol ha fet que molts qüestionin l'actitud de Borrego respecte al seu fill. Mentrestant, Kiko Hernández ha estat contundent en la seva opinió sobre la polèmica: "Potito[Carmen Borrego], ara digues que és mentida. Aquí venim amb les proves".

La controvèrsia entre Carmen Borrego i el seu fill continua creixent amb les noves revelacions de Kiko Matamoros. Mentre que Borrego sosté la seva versió, les paraules de Dani Santos i la postura de Matamoros i Kiko Hernández la contradiuen. Quin serà el pròxim moviment de Carmen davant aquestes acusacions?