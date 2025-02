Impacte a 'GH Dúo' pel que ha succeït entre Carmen Borrego i Carlos Sobera

La gala d'avui de GH Dúo ha estat plena de sorpreses. Carlos Sobera, presentador de l'espai televisiu, ho ha confirmat des de l'inici. Encara que el que més ha impactat ha estat la inesperada confessió que ha fet Carmen Borrego després de dir que: "No m'he posat el pinganillo".

“Avui hi haurà doble expulsió, dos dels finalistes hauran d'abandonar el concurs i plorar les penes a casa seva. Només quatre arribaran a la gran final”, ha confessat Sobera en directe.

L'anunci ha generat tensió entre els concursants i l'audiència ha estat expectant. La nit ha promès emocions fortes. No obstant això, el moment més impactant ha estat protagonitzat per Carmen Borrego.

Carmen Borrego impacta l'audiència després de la seva confessió a Carlos Sobera a GH Dúo

Carlos Sobera ha connectat amb Carmen Borrego, mare de José María Almoguera. Ella ha estat a casa seva veient la gala. El presentador li ha preguntat com veia el seu fill al concurs.

No obstant això, no ha obtingut resposta. Un silenci incòmode ha envaït el plató. L'audiència s'ha mostrat sorpresa.

Carlos ha insistit i Carmen Borrego seguia sense contestar. Els espectadors han començat a especular. Estava emocionada? No volia parlar? Llavors, de sobte, Carmen ha reaccionat.

“Espera, que no m'he posat el pinganillo”, ha dit entre rialles. La confusió s'ha resolt ràpidament, Carmen Borrego simplement no podia escoltar el presentador. Un error tècnic ha provocat aquest moment desconcertant, Carlos Sobera ha somrigut i la tensió s'ha dissipat.

Carmen Borrego s'obre amb Carlos Sobera a GH Dúo

Un cop solucionat el problema, Carmen ha parlat: “Aquesta nit per a mi és complicada. Per una banda, vull que arribi al dimarts, però per altra banda, estic com boja per veure'l”, ha confessat. Les seves paraules han reflectit la dualitat del seu sentiment.

Per una banda, ha desitjat que el seu fill arribés a la final. Per altra, la possibilitat de retrobar-se amb ell aquesta mateixa nit també l'ha il·lusionat.

Carmen Borrego ha assegurat que, passi el que passi, s'alegrarà. Si José María és expulsat, el veurà aviat i si segueix a la casa, significarà que està un pas més a prop de guanyar. “Tot serà positiu”, ha conclòs.

L'audiència ha reaccionat amb afecte perquè el moment ha deixat rialles i emoció. La gala ha continuat amb l'esperada doble expulsió. GH Dúo ha tornat a demostrar que mai deixa de sorprendre.