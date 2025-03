Gir inesperat en la separació de Pep Guardiola i Cristina Serra: 'La meva dona'

La ruptura entre Pep Guardiola i Cristina Serra ha estat un dels temes més comentats en els últims mesos. La parella, que feia anys que estaven junts i havia mantingut sempre un perfil baix respecte a la seva vida privada, va sorprendre molts amb la notícia del seu distanciament.

Encara que els protagonistes no han confirmat els detalls sobre el motiu de la seva separació, els rumors sobre una possible reconciliació han començat a sorgir. De fet, hi ha qui afirma que podrien haver acostat postures.

Gir inesperat en la separació de Pep Guardiola i Cristina Serra

En aquest context, les paraules de Gustavo González en el podcast En Blau VIP, han fet un gir a les especulacions. Durant la seva intervenció, ha compartit detalls que demostren que la relació entre Pep i Cristina podria estar més a prop del que es pensava.

Segons el periodista, Guardiola i Serra han passat tres dies junts a Barcelona a la casa familiar de Pedralbes. "Puc dir-vos que no sé si hi haurà reconciliació, però han acostat postures perquè han estat tres dies junts", ha comentat.

Afegint que no van sortir de casa gairebé en cap moment. La presència de tots dos al mateix habitatge sembla indicar que, almenys, han aconseguit trobar un espai per passar temps junts. Un fet que molts consideren un signe d'esperança.

Guardiola, després del seu partit amb el Manchester City, va agafar un vol privat i va arribar a Barcelona. Segons les declaracions de González, en aquell temps gairebé no van sortir de casa. Només el dilluns, Pep va sortir per anar al dentista i Cristina, per assistir a la seva botiga.

No obstant això, es van tornar a reunir a la botiga, on van estar tres hores junts abans de passar novament la nit a la casa. L'endemà, Pep Guardiola va tornar a Manchester.

Les últimes paraules de Pep Guardiola: 'La meva dona'

Un dels moments més reveladors de la intervenció de Gustavo González ha estat quan ha recordat un incident amb Pep Guardiola. El periodista ha relatat que va tenir una discussió amb l'entrenador del Manchester City.

L'ex del Barça li va demanar que no fes fotos a la seva esposa. "Em va cridar l'atenció perquè va dir 'la meva dona'". Un detall que ha cridat l'atenció de molts, ja que la manera en què Guardiola es va referir a Cristina podria ser interpretat com un senyal de reconciliació.

Encara és incert si la reconciliació entre Guardiola i Serra es materialitzarà. No obstant això, les paraules i fets dels últims dies semblen indicar que tots dos estan disposats a trobar un punt mitjà.

D'aquesta manera, es manté viva l'esperança que la seva relació pugui reconstruir-se. Sens dubte, els pròxims mesos seran clau per entendre quin rumb prendrà aquesta història que continua sorprenent molts.