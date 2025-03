Gerro d'aigua freda per a Jonathan, el fill d'Isak Andic: la policia vol saber això

El cas de la mort d'Isak Andic, fundador de Mango i un dels homes més rics del país, continua sent un misteri. Després que el passat 14 de desembre Isak patís un tràgic accident, la investigació sobre la seva mort ha tornat a cobrar protagonisme.

La Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra està centrada a esclarir els detalls d'aquest succés. Inicialment, es va considerar un accident, però ara es troba sota un nou focus d'atenció.

Gerro d'aigua freda per a Jonathan Andic

Isak i el seu fill, Jonathan Andic, estaven gaudint d'una caminada. No obstant això, de tornada al seu vehicle, el pare va perdre l'equilibri, va caure al buit i va morir poc després. Si bé en el seu moment es va tractar d'un accident, la reactivació del cas ha generat un gran enrenou.

Jonathan Andic, qui ara és vicepresident de Mango després d'heretar part de les accions, es va convertir en l'únic testimoni dels fets. La policia, en el seu esforç per esclarir tots els detalls, ha hagut de revisar amb minuciositat les declaracions de Jonathan.

La policia investiga la mort d'Isak Andic: vol saber això

El Caso afirma que, en el seu segon interrogatori, el fill d'Andic va cometre algunes incongruències. Jonathan va cometre errors en la descripció de la ubicació del vehicle, la posició en què es trobava quan el seu pare va caure, i sobre si havia pres fotografies durant la ruta.

Aquestes contradiccions no són suficients per fer pensar als investigadors que Jonathan hagi tingut alguna cosa a veure en la mort del seu pare. No obstant això, aixequen sospites que mereixen ser analitzades.

Per aquesta raó, els Mossos d'Esquadra han sol·licitat obtenir la ubicació dels telèfons mòbils d'Isak i Jonathan el dia dels fets. Aquest pas, habitual en investigacions d'aquest tipus, podria aportar informació rellevant sobre els moviments de tots dos en aquell dia.

D'aquesta manera, potser podrien esclarir algunes de les contradiccions en el relat de Jonathan. Encara que la hipòtesi principal continua sent que es va tractar d'un accident, els dubtes i l'interès per resoldre tots els caps solts continuen sent una prioritat per a les autoritats.

Mentrestant, la família Andic continua vivint sota l'ombra d'aquest tràgic succés, que podria tenir més complicacions de les que inicialment es van pensar.