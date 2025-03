Sonat aplaudiment a José María Almoguera pel que ha confirmat de Miguel Frigenti

Després de la seva recent expulsió de GH Dúo, José María Almoguera ha tornat al plató en el debat que es va celebrar diumenge passat. Allà es va guanyar l'aplaudiment de l'audiència pel que va confessar de Miguel Frigenti: no li dona importància al seu desacord. Abans de ser expulsat, Almoguera i Frigenti van protagonitzar un moment tens, on Miguel va treure a la llum els problemes entre José i la seva mare.

Sense voler entrar en detalls sobre com ha estat tornar a trobar-se amb Carmen Borrego, el net de María Teresa va donar una última hora. "Per a mi no és important absolutament res del que passi amb Frigenti", va sentenciar Almoguera aclarint que no l'afecta el que vingui del col·laborador.

José María Almoguera sentencia a Miguel Frigenti

José María Almoguera i Miguel Frigenti van tornar a veure's les cares al plató de GH Dúo després de l'últim enfrontament dins de la casa. Minuts abans de ser expulsat, el fill de Carmen Borrego li va deixar les coses clares al col·laborador per treure a la llum els seus problemes familiars. "Tu menges d'això, de gent com jo o com la meva mare", li va etzibar.

Ahir, tots dos tornaven a veure's al plató i Almoguera es va guanyar l'aplaudiment del públic per tot el que va confessar de Frigenti. El que va dir del col·laborador és que res del que va dir Miguel sobre ell i la seva mare ho ha tingut en consideració. "No hem parlat res relacionat amb el tema que va tenir amb Frigenti, per a mi no és important absolutament res del que passi amb Frigenti", va sentenciar.

Amb aquestes paraules, el net de María Teresa es nega a entrar de nou en disputes amb el que ha estat el seu company. En la seva opinió, la millor opció és ignorar els seus atacs i no entrar en el seu joc per no donar-li protagonisme.

Aquesta actitud també és compartida per Carmen, qui també ha tingut els seus més i els seus menys amb Frigenti. A partir d'ara, mare i fill opten per fer oïdes sordes i no entrar en les provocacions del col·laborador.

José María Almoguera oblida els seus problemes amb Miguel Frigenti

José María va aclarir diumenge passat que té altres coses molt més importants en què centrar-se que en la seva polèmica amb Frigenti. Després de la seva sortida, Almoguera ha estat centrat a recuperar el seu dia a dia i a tornar a retrobar-se amb el seu fill.

També està treballant a recuperar la relació amb la seva mare i restablir els llaços que van perdre fa mesos. No obstant això, malgrat l'abraçada que van compartir dijous passat, no s'han tornat a veure fora de la televisió. "No hem estat junts encara", reconeixia Almoguera, aclarint els dubtes sobre si s'havien vist o no.

El nebot de Terelu ha explicat que han quedat "per dinar un dia d'aquests", per la qual cosa la reconciliació continua endavant. Prova d'això és que José María va assenyalar que "per telèfon hem parlat pràcticament cada dia".

En aquestes converses no hi ha hagut lloc per als retrets i tampoc per a Miguel Frigenti. En aquests moments, a mare i fill l'únic que els importa és tornar a tenir relació i deixar enrere el passat.

L'altra discrepància que va protagonitzar el cosí d'Alejandra Rubio va ser amb María 'La Jerezana'. Per fi, la parella ha tornat a veure's després que l'andalusa hagués d'entrar de nou a la casa de Guadalix. Tots dos van aclarir que la seva relació continua endavant i que aquella mateixa nit la passarien junts.

Tota una declaració d'intencions que demostra quines són les prioritats d'Almoguera i com Frigenti no en forma part.