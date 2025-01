Gir de 180° en la relació de Kiko Jiménez i Sofía Suescun: 'Ja estem llestos'

No hi ha cap dubte que, després del distanciament de Sofía Suescun i Maite Galdeano, la relació de la influencer i Kiko Jiménez ha fet un gir de 180 graus. I prova d'això és una de les últimes publicacions que 'la reina dels realities' ha compartit a les xarxes socials: “Ja estem llestos”.

Encara que són el primer Nadal que la influencer passa lluny de la seva mare, tant ella com la seva actual parella sentimental han acomiadat el 2024 amb la millor de les companyies.

Segons podem veure a les històries d'Instagram de Sofía Suescun, tant ella com Kiko Jiménez han gaudit de l'últim sopar de l'any juntament amb Cristian Suescun i Carmina.

Per immortalitzar aquest moment tan familiar, la parella ha compartit en els seus respectius perfils d'aquesta xarxa social una imatge d'allò més reveladora. En ella, podem veure els quatre gaudint d'un sopar suculent en un exclusiu restaurant asiàtic de la capital.

“Ja estem llestos per acomiadar aquest frenètic 2024”, ha escrit Sofía Suescun al costat d'aquesta instantània. Amb aquestes paraules, la influencer no només ha deixat clar que vol deixar enrere tot el patiment que ha experimentat durant els últims mesos.

A més, ha deixat entreveure que espera que aquest 2025 arribi ple de coses bones, una cosa que tant ella com Kiko Jiménez ja van comentar durant la seva última visita a ¡De Viernes!. “Tenim molts projectes, tant personals com professionals”, va assegurar el de Linares.

Kiko Jiménez i Sofía Suescun mostren a les xarxes el gir que ha fet la seva relació en aquest últim any

Encara que sempre van estar molt unides, al mes d'agost, Sofía Suescun va decidir tallar tots els llaços que l'unien a la seva mare. Una situació que es va produir després de l'última i acalorada discussió que van mantenir al seu domicili.

No obstant això, la tensió entre elles va augmentar quan Maite Galdeano no va dubtar a carregar durament contra Kiko Jiménez a les xarxes socials. Tant és així que, en un intent per defensar la seva parella, Sofía Suescun va acudir a ¡De Viernes! per explicar l'“infern” que ha hagut de viure al seu costat.

Ara, i encara que aquesta mediàtica parella està gaudint al màxim del seu amor, la veritat és que Sofía Suescun està vivint un dels Nadals més dolorosos de la seva vida. Una cosa que va deixar al descobert fa poc en aquest programa de Telecinco:

“Aquests dies penso en la meva mare, en el que podria haver tingut, en les relacions que envejo. Hi ha famílies, sobretot a Nadal, que es conten els seus èxits i tant de bo jo ho tingués. És un somni per a mi, però per desgràcia ni ho he tingut ni ho tinc ara mateix”.

No obstant això, i encara que ha estat un “any molt dur” per a ella, Sofía Suescun s'ha posat una meta per a aquest 2025. “Sofreixo molt veient la meva mare perduda per les xarxes socials, però en aquest 2025 m'he proposat pensar en mi i donar-me prioritat”, va assegurar davant l'audiència de Mediaset Espanya.