Preocupació per Miguel Frigenti i Óscar Landa a 'GH Dúo': 'Això m'està fent mal'

A pesar que han estat amics des del principi, la tensió entre Miguel Frigenti i Òscar Landa augmenta per moments: "Això m'està fent mal". Una delicada situació que ha aconseguit preocupar els seguidors de GH Dúo.

No hi ha dubte que el vincle entre aquests dos concursants està passant per un dels moments més crítics. I tot arran del privilegi que el basc va aconseguir la setmana passada.

Aquest benefici li permetia a Òscar Landa ocupar la suite del concurs, habitació que podia compartir amb dos dels seus companys. No obstant això, finalment, va decidir gaudir d'aquest espai només amb Maica.

Una elecció que, com era d'esperar, no el va fer sentir gens bé a Miguel Frigenti. Tant és així que, des de llavors, tots dos han arribat fins i tot a protagonitzar diversos enfrontaments dins de la casa de GH.

"Ella és la teva dona i Àlex el teu amant. A mi ni em nomenes. Ja no sé quin rol tinc a la teva vida", li va retreure Frigenti a Òscar Landa en una ocasió després de sentir-se exclòs.

Miguel Frigenti va tornar a assegurar que la decisió que havia pres Òscar Landa no el va fer sentir gens bé. Tant és així que no va trigar a fer-li-ho saber. No obstant això, lluny de quedar-se callat, el concursant basc no va trigar a respondre al seu amic davant dels espectadors.

"Bé, però, podré triar jo amb qui vull estar a la suite?", va respondre en veure la reacció que tenia el col·laborador. Moment en què també va aclarir que li venia de gust passar una estona tranquil·la amb Maica, la seva gran amiga.

Augmenta la preocupació per la relació d'amistat entre Miguel Frigenti i Òscar Landa

D'altra banda, Òscar Landa no va dubtar a llançar-li un comentari que va encendre encara més la tensió entre ell i Miguel Frigenti: "Ets una mica intens, t'ho he de dir". Aquestes paraules van desfermar la fúria del col·laborador, qui, molest, va decidir abandonar l'habitació en què també es trobaven Maica i Romina.

Hores després, durant el dinar, el concursant basc va bromejar amb Maica sobre la seva estada a la suite. Tant és així que fins i tot li va arribar a dir que la canviaria per Àlex Ghita.

"Maica, tu amb Frigenti en un llit i jo amb Òscar en un altre", li va dir l'entrenador personal a la jove entre rialles. Moment que Miguel Frigenti va aprofitar per intentar ocupar aquesta habitació: "Doncs jo dormo amb vosaltres".

No obstant això, Òscar Landa no va trigar ni un segon a detenir les intencions del periodista. "No, tu dorms amb ell[Àlex Ghita]", li va dir al seu amic. Un comentari que, com era d'esperar, va tornar a incomodar el col·laborador de televisió.

"Jo estic malalt, tinc fred i dormiré al llit petit de la suite", va assegurar Miguel Frigenti a Óscar Landa en un intent per aconseguir el seu objectiu. Però el propietari d'aquest privilegi no va trigar a parar-li els peus al periodista.

"Et demano que em respectis i que em donis una mica d'aire, de temps i d'espai. Vull estar amb ella. Perquè a sobre tu tens molt mal despertar", li va demanar Òscar Landa.

A més, durant els posicionaments del dimarts, el conflicte entre ells va tornar a esclatar pel mateix tema i van protagonitzar un altre fort enfrontament.

"Ets un trampós, Òscar. M'està fent mal. Me'n vaig a dormir i no m'està agradant gens el que has dit", li va recriminar Miguel Frigenti, visiblement dolgut.