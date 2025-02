El príncep Harry i Meghan Markle, enxampats: la foto que molt pocs esperaven

Meghan Markle i el príncep Harry van celebrar la inauguració dels Invictus Games a Vancouver. Ho van fer amb un sopar molt especial en companyia del seu amic proper, el cantant Michael Bublé, i la seva esposa Luisana Lopilato. La parella, lluny de l'agenda agitada, es va permetre gaudir d'una nit tranquil·la al restaurant indi Vij's, conegut per ser el lloc favorit dels Bublé.

Una trobada íntima al restaurant de moda

Després de participar en la cerimònia d'obertura, Meghan i Harry es van dirigir al restaurant per relaxar-se i compartir una vetllada amb amics. En un ambient distès, el xef i propietari de l'establiment, Vikram Vij, va revelar que la parella reial va gaudir d'una varietat de plats. "Van menjar molt", va comentar Vikram, qui es va mostrar encantat amb la visita de la famosa parella. Meghan, coneguda pel seu amor per la bona cuina, es va mostrar encantada amb tot el que es va oferir.

El xef també va recordar com Meghan va mostrar el seu coneixement dels ingredients, sorprenent a tothom en identificar els xilis i parlar sobre l'okra, detall que no va passar desapercebut. Vikram, orgullós d'haver rebut la parella reial, va publicar al seu compte d'Instagram: "Va ser un honor rebre Harry, Meghan, Michael i Luisana".

L'ambient relaxat després de la inauguració dels Invictus Games

La nit va transcórrer sense presses i amb una atmosfera relaxada. Els ducs de Sussex, acompanyats dels Bublé, es van dedicar a gaudir de la companyia i el menjar. La parella, com sempre, va mostrar la seva complicitat i afecte, fins i tot posant amb el personal del restaurant per a fotos. "Meghan és increïble i va gaudir de tot el menjar", va afegir Vikram, qui es va encarregar d'assegurar-se que tot estigués perfecte per als hostes.

La visita de la parella al restaurant va ser una oportunitat per estar a prop dels amics que els han donat suport durant el seu pas per Vancouver. La ciutat, que va ser escollida com a seu dels Invictus Games 2025, es va convertir en l'escenari d'una nit de rialles i moments especials.

Una pausa en l'agenda reial

Encara que els compromisos oficials continuen sent el centre de la seva visita a Vancouver, la parella va aprofitar per desconnectar en un ambient més informal. Aquest sopar va ser un descans perfecte després de l'agitació de la cerimònia d'obertura. Al llarg dels dies, Harry i Meghan han deixat clar que, malgrat les seves responsabilitats, no perden de vista la importància de gaudir de la vida.

Meghan Markel i Harry han demostrat ser un suport incondicional per als atletes dels Invictus Games. Tanmateix, també es prenen el temps per relaxar-se i gaudir de les petites coses, com compartir un àpat amb amics propers en un dels seus llocs favorits de la ciutat.