Kiko Hernández fa un gir al cas d'Anabel Pantoja gràcies al seu descobriment

Kiko Hernández ha revelat quelcom que té a veure amb la delicada situació per la qual Anabel Pantoja travessa en aquests moments. El col·laborador de Ni que fuéramos analitzava la repercussió que té en la influencer les crítiques rebudes en cadascuna de les publicacions que puja al seu perfil de xarxes. Hernández es fixava que, si bé durant l'ingrés de la seva filla l'andalusa rebia el suport unànime dels seus seguidors, ara la situació és ben diferent.

Kiko mirava a càmera i donava un consell a la neboda d'Isabel Pantoja. "Anabel deixa les xarxes, centra't en la teva nena, en David i passa de tot". A continuació, el madrileny li suggeria que apuntés tot el que alguns estan dient sobre ella per després demandar si ho considera oportú.

El tertulià, a més, recordava una de les fotografies que Anabel va pujar al seu mur i que va ser ràpidament qüestionada. La influencer publicava a les seves històries una imatge de dues cerveses al costat del biberó de la seva filla que va ser objecte de nombroses crítiques.

Kiko Hernández es mostra taxatiu amb el que Anabel hauria de fer de seguida

Una imatge, desafortunada, segons molts usuaris d'Instagram, que es fixaven que ara no és en absolut adequada. "El cap no li dona per a més... és una insensata", comentava un internauta. Un altre explicava que no "passa res per prendre UNA canya estant amb el nadó, PERÒ no és el moment més adequat (i menys per compartir-ho)".

Kiko, davant aquesta incòmoda situació, considera que el millor que podria fer la cosina d'Isa Pantoja és deixar de pujar contingut. D'aquesta manera s'estalviaria les crítiques que està rebent amb la pressió que això a més suposa.

Anabel va deixar la seva activitat a xarxes els primers dies que la seva filla va estar ingressada a l'Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. 12 dies després de la seva última publicació, Pantoja va fer un comunicat oficial anunciant la millora de la petita.

Anabel Pantoja ha vist la repercussió negativa que la seva situació té en la seva faceta de influencer

Des de llavors, la neboda de la cantant està reprenent completament una activitat que és la seva font d'ingressos. No obstant això, la seva imatge s'ha vist danyada per la notícia de la investigació que està en curs. Un fet que afecta negativament la confiança que els anunciants poguessin tenir en la influencer.

La decisió que Kiko Hernández proposa a Anabel no és senzilla. En cas de no afegir contingut al seu perfil, la sevillana veuria com els seus ingressos descendirien de seguida. Però, d'altra banda, si no deixa les xarxes, segueix exposada, en cadascuna de les seves publicacions, a tota mena de comentaris.

L'andalusa, d'altra banda, va assenyalar la seva intenció de recuperar la normalitat en la seva vida. Un desig que li està costant complir a causa del seguiment constant dels mitjans de comunicació. Una situació que també li genera tensió enmig de la investigació judicial a la qual ella i la seva parella són sotmesos.