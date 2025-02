Isa Pantoja revela per fi si Anabel Pantoja s'ha quedat sense feina: 'Segur que…'

Des que el Tribunal Superior de Justícia de Canàries va emetre el comunicat sobre la investigació per suposat maltractament infantil, la vida d'Anabel Pantoja ha fet un gir totalment inesperat. La parella, que havia tingut la seva filla Alma durant 18 dies ingressada a l'hospital, està al centre de la polèmica. Avui, Isa Pantoja ha revelat per fi a Vamos a ver si Anabel Pantoja ha perdut la seva feina després de confessar: "Segur que està preocupada".

Durant tots aquests dies, Anabel i David s'havien mantingut al marge. No havien parlat amb els mitjans, però fa unes hores, tots dos han canviat d'opinió. Han explicat davant dels micròfons que la seva vida ha de seguir endavant i que necessiten començar a fer vida normal.

De fet, la influencer s'havia refugiat a casa. No havia sortit d'allà per intentar que tot es tranquil·litzés. Però aquesta estratègia no estava funcionant.

Isa Pantoja destapa si Anabel Pantoja s'ha quedat sense feina

Ha estat Isa Pantoja, cosina de l'empresària de joies, la que ha explicat a Vamos a ver com es troba Anabel Pantoja i com està afrontant totes les crítiques. "Li aconsellem que no vegi la televisió i que s'oblidi d'això, que altres persones ho vegin per ella i prengui nota de tot. Però les xarxes socials són la seva feina i ha d'estar pendent", ha començat dient Isa.

"A la televisió s'està tenint respecte, però a les xarxes socials no, se la jutja i se la assenyala molt, això li afecta perquè li apareix al seu mòbil. És molt fàcil jutjar, però un no pot actuar com l'altre voldria. Passarà el temps i tornarà a recuperar la seva vida normal", ha afegit.

"No m'ho ha dit, però segur que està preocupada per la feina, no està pujant publicitat perquè no té sentit. Això que ha passat pot portar alguna cosa bona o dolenta, suposo que estarà preocupada en aquest sentit. Tot el que es diu et repercuteix a les xarxes socials", ha assegurat Isa sobre la seva cosina.

Sobre com està Anabel, tots saben que no passa pel millor moment però intenten suavitzar les coses. "Parlo amb ella tot el temps perquè estic molt pendent, parlem més que abans, l'he notat més propera. La nostra relació va a millor", ha explicat Isa al programa dels matins de Telecinco.

Isa Pantoja parla sobre la relació d'Anabel Pantoja amb la seva mare

Isa Pantoja també ha comentat el que li han semblat les imatges de l'abraçada amb Merchi: "L'abraçada és súper bonica. Merchi s'ha hagut de quedar i s'ha quedat per donar suport a la seva filla. Tenim 10 anys de diferència, sé que sempre ha estat una relació bona, però ara més des que és mamà"

"S'està recolzant molt en ella. En ella troba la força", ha explicat Isa, afegint que la seva cosina està bé "dins del que cap", ha conclòs Isa Pantoja.

Sens dubte, unes paraules amb les quals la col·laboradora no ha volgut mullar-se més perquè per a tots està sent un moment molt complicat. Sembla ser que Isa Pantoja ha revelat que Anabel Pantoja no s'ha quedat sense feina. Continua immersa a les xarxes socials, tot i que aquest tema li pugui afectar personalment.