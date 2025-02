Lidia Torrent, Jaime Astrain i l'última hora sobre la seva crisi: 'No em toca a mi'

Lidia Torrent i Jaime Astrain s'han convertit en dos dels protagonistes principals de la premsa social del nostre país, i tot després de confirmar-se els seus últims problemes de parella. Ara, i després de conèixer alguns detalls sobre la seva sonada crisi, Elsa Anka ha trencat el seu silenci per revelar una última hora: “No em toca a mi pronunciar-me”.

Els rumors sobre la possible ruptura d'aquesta mediàtica parella tenen el seu origen en la festa pel 37è aniversari del model. Aquell dia, la treballadora de First Dates va decidir no acudir a la cita, gest que va fer saltar totes les alarmes.

Tant és així que part de l'entorn de Lidia Torrent i Jaime Astrain no va trigar a confirmar la seva crisi de parella davant la revista ¡Hola!. “Les relacions passen per etapes i circumstàncies i volen gestionar la relació des de la intimitat i sense suposicions”, van assegurar aquestes persones.

No obstant això, també van voler deixar molt clar que les diferències que existeixen entre ells “no són greus ni tampoc irreconciliables”. Unes paraules amb les quals van deixar entreveure que tots dos volen seguir lluitant per la seva relació, després de cinc anys junts i una filla en comú.

Ara, i malgrat la seva discreció, li ha tocat el torn a Elsa Anka, mare de Lidia Torrent. Aquest dimarts, 18 de febrer, la presentadora de televisió ha acudit a un esdeveniment organitzat per la Mercedes-Benz Fashion Week.

Com era d'esperar, els mitjans de comunicació han aprofitat l'ocasió per preguntar-li per la sonada crisi de la seva filla i Jaime Astrain. Moment en què no ha tingut cap problema a deixar clara la seva postura: “No em toca a mi pronunciar-me”.

Elsa Anka revela una última hora sobre la crisi de Lidia Torrent i Jaime Astrain

Durant el corresponent photocall, la presentadora Elsa Anka ha respost a totes les qüestions dels reporters. No obstant això, quan un equip d'Europa Press li ha preguntat per la crisi de parella de Lidia Torrent i Jaime Astrain, ha estat molt clara i taxativa:

“Jo sé que m'exposo a això, però em semblaria molt il·lògic que jo em pronunciés, oi?... I sé que ho enteneu perquè no em toca a mi pronunciar-me i no voldria jo tenir un titular sobre això”.

Una reacció molt diferent és la que ha tingut quan li han preguntat per com es troba Lidia Torrent. Moment en què ha volgut destacar el “programàs” que està fent la seva filla dins de Bake Off: famosos al forn.

“Està meravellosa, desencorsetada, divertida. És ella, estic gaudint tant i darrere hi ha moltíssima feina, molt estrès, moltes hores, de veritat, ningú sap què és un programa així. I la veig estupenda, llavors estic feliç de veure-la estupenda professionalment”.

Molt més cauta s'ha mostrat Elsa Anka al parlar del seu encara gendre, Jaime Astrain. No obstant això, no ha tingut cap problema a assegurar que sempre parlarà bé d'ell en públic: “Per descomptat, per descomptat, sempre”. “No em pillareu en un renunci, per Déu, només faltaria”, ha sentenciat.

Per la seva banda, Lidia Torrent va trencar el seu silenci davant les càmeres d'aquesta agència de notícies el passat 14 de febrer, Dia dels Enamorats. No obstant això, i encara que va assegurar que “les parelles passen per alts i baixos”, va preferir no parlar més del compte sobre la seva crisi amb Jaime Astrain.