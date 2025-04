José Ortega Cano reapareix i molts s'estranyen amb la seva confessió: 'Em sento molt…'

Després d'un temps allunyat del focus mediàtic, José Ortega Cano ha reaparegut davant els mitjans de comunicació. Moment en què ha deixat a més d'un sense paraules amb la seva última confessió: “Em sento molt a gust, em sento molt feliç”.

Han passat cinc mesos de l'últim accident que va patir aquest conegut extorero. El passat 1 d'octubre, el pare de Gloria Camila va caure en una de les estacions del Metro de Madrid, motiu pel qual va ser traslladat a l'hospital Infanta Sofia.

Després d'un exhaustiu control, els metges van anunciar a la família de José Ortega Cano que s'havia fracturat l'húmer, encara que, per sort, no va haver de passar pel quiròfan.

Durant els mesos posteriors, la preocupació per la salut del torero no ha cessat, mentre ell se centrava de ple en la seva recuperació. No obstant això, amb el pas de les setmanes, ha anat reprenent a poc a poc la seva vida d'abans.

Ara, José Ortega Cano ha reaparegut a Madrid totalment recuperat i ho ha fet per assistir a un esdeveniment molt especial. Aquest dilluns 31 de març, ha acudit al conegut concert benèfic que el Pare Ángel organitza cada any a l'església de San Antón per celebrar el seu aniversari.

No obstant això, ha estat després d'aquest acte quan José Ortega Cano ha sorprès a més d'un amb la inesperada confessió que ha compartit amb un equip d'Europa Press.

José Ortega Cano deixa a tots sense paraules en la seva reaparició pública

Com era d'esperar, José Ortega Cano no ha tingut cap problema a atendre els mitjans de comunicació que s'han traslladat fins allà. Amb una actitud alegre i entusiasta, el torero ha assegurat que està travessant un bon moment en la seva vida.

No obstant això, també ha aclarit que, per ara, l'amor no es troba entre els seus plans: “Em sento molt a gust, em sento molt feliç. Faig molt esport i gaudeixo molt amb els meus fills i amb els meus amics. Amb tot”.

Una vetllada que José Ortega Cano ha tingut l'oportunitat de gaudir al costat d'un dels seus majors pilars: Mari Carmen Ortega. Molt orgullosa, la germana del torero no ha dubtat a capturar amb el seu mòbil alguns dels moments de la seva actuació a l'escenari.

Acompanyat per l'artista Glenda Gaby, l'extorero s'ha animat a pujar a l'escenari per interpretar algunes de les cançons més emblemàtiques de tot el panorama musical del nostre país.

Després d'acabar la seva divertida actuació, la cantant ha confessat que no han tingut l'oportunitat d'assajar junts, però que tots dos ho han fet per una bona causa. Moment en què ha aprofitat per dedicar-li unes paraules a José Ortega Cano:

“M'he trobat una joia, a més d'un gran torero, una persona humil, senzilla, un home de veritat. Aprecio això de tu, haver compartit amb tu moments bonics, i ara podem anar per tota Espanya a fer una tournée”.