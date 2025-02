José Ortega Cano reapareix al costat de José Fernando i tothom es fixa en el mateix

Fa només unes hores, José Ortega Cano ha reaparegut al costat del seu fill, José Fernando Ortega, per assistir a un esdeveniment molt especial. Moment en què tothom s'ha fixat en el mateix: en el bon estat de salut de l'extorero.

Va ser el passat 1 d'octubre quan es van encendre totes les alarmes al voltant del vidu de la més gran. Tal com va transcendir aquell dia, va patir un aparatós accident al metro de Madrid, després de caure per les escales d'una de les seves estacions.

José Ortega Cano va ser portat immediatament a l'hospital madrileny Infanta Sofia, on li van fer un control complet. Allà, els metges li van anunciar que s'havia fracturat l'húmer, però que, per sort, no hauria de passar pel quiròfan.

Durant les setmanes posteriors, el pare de José Fernando s'ha centrat de ple en la seva recuperació. Una cosa que s'ha vist reflectida durant la seva última reaparició pública.

El passat cap de setmana, José Ortega Cano es va deixar veure amb els seus tres fills en un restaurant situat a la localitat madrilenya de San Sebastián de los Reyes. Establiment on van celebrar l'aniversari del petit José María.

Ara, l'extorero ha acudit amb el seu fill José Fernando Ortega al 29è aniversari de Gloria Camila. Aquest dimarts, 25 de febrer, l'empresària ha organitzat una gran festa per a tots els seus éssers estimats. Moment en què el seu pare s'ha deixat veure de la manera més contenta i recuperada.

Malgrat la caiguda que va patir a l'octubre i dels mals propis de la seva edat, José Ortega Cano ha reaparegut totalment recuperat i en forma als seus 71 anys. Prova d'això són les últimes imatges que ha aconseguit captar un equip d'Europa Press.

Fa només unes hores, l'extorero s'ha deixat veure amb José Fernando i la seva mà dreta, Marina, a les portes de la festa d'aniversari de Gloria Camila. Moment que els reporters han volgut aprofitar per fer-li diverses preguntes relacionades amb el seu estat actual.

En aquest moment, i sense cap mena de recança, José Ortega Cano ha confirmat que ja es troba perfectament. “Molt bé, molt bé”, ha dit, deixant clar que ja està totalment recuperat.

A més, quan l'equip d'aquesta agència de notícies li ha preguntat per la seva filla, l'extorero ha assegurat que “està guapíssima”. No obstant això, i en un intent per no concedir més declaracions, el pare de José Fernando Ortega ha entrat ràpidament al local on s'estava celebrant la festa.