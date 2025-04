Duríssimes crítiques a Ana Rosa Quintana pel que ha explicat sobre Paolo Vasile

Tres anys després de la sortida de Paolo Vasile de Mediaset, Ana Rosa Quintana s'ha sincerat sobre el que va ser el seu cap. La periodista ha acudit al pòdcast Poco pasa para cómo está la tele i s'ha mostrat molt crítica amb el conseller italià. Entre moltes altres coses, Ana Rosa ha qüestionat les seves decisions i ha afirmat que "Mediaset no el troba a faltar".

Aquestes declaracions de la periodista han generat un gran enrenou i la presentadora ha rebut duríssimes crítiques. Sobretot, perquè durant l'època de Vasile, Ana Rosa es va convertir gairebé en la seva mà dreta i va plorar la seva despedida. Ara, en canvi, carrega contra ell i pràcticament l'acusa del declivi de Telecinco.

Ana Rosa Quintana carrega contra Paolo Vasile

Paolo Vasile va ser durant anys l'artífex de l'èxit de Mediaset, les seves apostes arriscades van donar els seus fruits i va situar Telecinco al més alt. No obstant això, tot el que puja acaba baixant i l'època daurada de la cadena va acabar, arrossegant l'italià. Tres anys després del seu acomiadament, Ana Rosa, que va ser el nino consentit de Vasile, s'ha sincerat sobre el que va ser el seu cap.

Ho ha fet al pòdcast Poco pasa para cómo está la tele on no s'ha tallat a l'hora de carregar contra Paolo. "Mediaset no el troba a faltar, va complir el seu cicle", ha explicat Ana Rosa sobre aquests tres anys sense el conseller delegat.

Però la presentadora no s'ha quedat aquí i ha fet un pas més. Durant l'entrevista, ha qüestionat algunes de les decisions que va prendre Paolo durant la seva etapa a Mediaset. "Ha comès greus errors, mai no hauria d'haver deixat marxar Pasapalabra o El Hormiguero", ha sentenciat.

Aquestes declaracions han fet que Ana Rosa rebi duríssimes crítiques per com ha carregat contra el que va ser el seu cap durant anys. Sobretot, perquè durant l'època de Vasile, va gaudir de la seva protecció i fins i tot va elogiar públicament la seva feina com a conseller delegat.

Sense anar més lluny, en la despedida de Paolo, Ana Rosa es va fondre en una abraçada al mateix temps que posava en valor la seva trajectòria. "Se'n va algú molt important en la comunicació del nostre país que ha fet història de la televisió", va arribar a afirmar en el seu programa.

Ana Rosa Quintana sentencia a Paolo Vasile

Fa tres anys, Ana Rosa va sortir en defensa de Vasile negant que l'italià hagués estat acomiadat per la baixada de l'audiència. "Paolo se'n va fonamentalment perquè això està decidit des de fa molt de temps, no hi ha destitució", va explicar amb rotunditat.

Per a ella, el canvi de lideratge a la companyia va ser un gir significatiu, perquè Vasile ha estat una figura clau en el creixement de Mediaset. A través de les seves declaracions, Ana Rosa va deixar clar que la sortida de Paolo representava un punt d'inflexió en la història de la cadena.

"Vull agrair personalment la seva generositat, la seva amistat i com ens ha defensat a tots els que treballem aquí", va afegir molt emocionada. Després d'aquestes paraules, ambdós es van fondre en una sentida abraçada de la qual tota l'audiència va ser testimoni.

Ara, el discurs d'Ana Rosa sobre Vasile ha canviat i públicament li ha propinat un cop inesperat. Si en el passat va celebrar que "havia canviat la televisió del nostre país", en la seva última entrevista l'acusa d'haver "comès greus errors". A més d'assegurar que a Mediaset no se'l "troba a faltar".

Ningú no s'explica a què ve aquest canvi d'opinió i per què Ana Rosa carrega d'aquesta manera contra Vasile. El que queda clar és que la presentadora no ha estat d'acord amb les decisions que va prendre l'italià durant la seva època a Telecinco.