Kiko Hernández confirma el secret de domini públic del pare de Terelu Campos

Kiko Hernández no ha ocultat l'enfadament que li ha produït l'actitud de Terelu al 'Puente de las Emociones' abans d'abandonar Supervivientes. El col·laborador de Ni que fuéramos ha criticat en el seu programa que la mare d'Alejandra Rubio hagi decidit parlar d'un tema delicat ara que ja no hi és la seva mare. Hernández, a més, destapava que el que Terelu ha explicat sobre el seu pare és una cosa que ja se sabia fa molt de temps.

El marit de Fran Antón, novament, deixava a la vista les diferències que manté amb la gran de les germanes Campos. El madrileny ja ha mostrat en moltes ocasions que Terelu no és precisament algú a qui admira. "S'ha convertit Terelu en el personatge més ridícul que hi ha a la televisió", explicava el col·laborador sobre la que va ser la seva companya.

Kiko recordava el seu pas pel magazín de Telecinco en què ambdós van treballar. "Ella sabia mesurar molt les seves intervencions, ella sabia molt on estava, on no estava. Ara mateix s'ha convertit en el personatge més friki", deixava anar Hernández fa unes setmanes.

Kiko Hernández no aprova el que Terelu ha fet abans d'abandonar Supervivientes

Després d'analitzar la intervenció de Terelu abans d'abandonar Supervivientes, Kiko criticava l'actitud de la mare d'Alejandra Rubio. La malaguenya va explicar que el seu pare va voler fer responsable la seva mare de la decisió d'acabar amb la seva vida. "La meva mare es va quedar sola amb algú que va voler fer-la culpable", assenyalava la concursant.

Unes paraules que segons el col·laborador no eren en absolut oportunes. El també actor defensava que si ell tingués un pacte amb la seva mare i aquesta morís ell no trencaria aquest pacte. La postura de Kiko contradiu una vegada més la decisió de Terelu de parlar obertament d'alguna cosa que segueix molt present en ella.

A continuació era Kiko Matamoros qui aportava el seu particular punt de vista. El marit de Marta López Álamo va deixar entreveure que les coses no van ser exactament com les va exposar Terelu.

Terelu es va sincerar sobre el que va viure després de la mort del seu pare

En veure que el seu company no entrava més en el tema era María Patiño qui prenia la paraula. La presentadora aleshores va insinuar que el fet que María Teresa Campos s'instal·lés a Madrid amb les seves filles podria haver estat en certa manera el detonant de què va succeir.

La germana de Carmen Borrego, per la seva banda, va voler desvetllar davant l'audiència sentiments que fins ara no s'havia atrevit a compartir en públic. "He après a estimar-lo", assegurava sobre el seu pare mort el 1984. "Han hagut de passar 25 anys per perdonar-lo, però no ho puc oblidar tot, ho sento", reconeixia molt emocionada.

La tertuliana va voler deixar clar, amb tot, que si el seu pare va pretendre que la seva mare se sentís culpable d'aquell fet finalment no ho va aconseguir. "La meva germana i jo no ho vam consentir. La meva mare només va donar felicitat a la seva família i a les seves filles", va afirmar contundent.